Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil açıklaması

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere milli takımının eski kalecilerinden Paul Robinson, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında sarı lacivertli taraftarların tepkisini çeken açıklamalarda bulundu.
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İsmi her transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Ada basınından çarpıcı bir yorum geldi.
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İngiltere milli takımının eski kalecilerinden Paul Robinson, sarı lacivertli ekibin Mesut Özil için çekici bir alternatif olmadığını savundu.
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Sky Sports'a konuşan Paul Robinson, Fenerbahçe'ye transfer olmanın yetenekli oyuncu için doğru bir adım olmayacağını ifade etti.
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Paul Robinson'un Fenerbahçelileri kızdıran açıklamaları şu şekilde:
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"Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum."
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"Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz."
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"Mesut Özil, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir."
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"Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek"
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Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü spor portalı Bleacher Report ise Mesut Özil'in bir sonraki durağının MLS olacağını öne sürdü.
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Arsenal ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek yıldız oyuncunun önceliğinin takımda kalmak olacağı ancak olası bir transferde MLS'i tercih edeceği yazıldı.
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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz yaz DC United ile görüşmelerde bulunduklarını söylemişti.
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Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes ise 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'dan ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar'ın devreye girmesi gerektiğini öne sürmüştü.
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Scholes, "Bence harika bir kaliteye sahip. Bunu kariyeri boyunca gösterdi. Kısa vadede faydalı olabilir, bilemiyorum. Bence biraz ona bağlı. Bu transferin olacağını düşünmüyorum ama bence United onun gibi bir oyuncuya yönelebilir" diye konuşmuştu.
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Premier Lig'de bu sezon yalnızca 1 maçta görev alan Mesut Özil, İngiliz ekibinde haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.