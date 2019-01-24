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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Ocak 2019 - 10:14,

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de, PSV'de son dönemde forma şansı bulamayan Bart Ramselaar ve Fulham'da forma giyen Stefan Johansen yeni hedefler olarak belirlendi.

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Fenerbahçe Moses'in ardından bombaları patlatmayı sürdürecek. PSV'de son dönemde forma şansı bulamayan Bart Ramselaar ve Fulham'da forma giyen Stefan Johansen yeni hedefler olarak belirlendi.

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Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.

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Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...

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 Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.

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Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.

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Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.

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OHANSEN RADARDA

Orta saha için diğer aday Stefan Johansen. Yönetim, Norveçli oyuncu için de Fulham'la masada...

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli maestro için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

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Norveç Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alan Johansen'in ulusal forma ile 46 maçta 5 golü bulunuyor.

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Sol ayaklı oyuncu daha önce Bodo Glimt, Stromsgodset ve Celtic'te forma giydi.

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