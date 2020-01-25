Fenerbahçe'den deprem mesajı: "Geçmiş olsun Türkiyem"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Deprem felaketi bizi çok üzdü. Teknik direktörlük hayatıma Elazığ'da başladım, çok sevdiğim insanlar var, çok sevdiğim bir kent. Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi.