Fenerbahçe'den deprem mesajı: "Geçmiş olsun Türkiyem"
Fenerbahçeli oyuncular, Başakşehir maçı öncesi Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti.
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Fenerbahçeli oyuncular, Süper Lig'in 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda yapacağı karşılaşma öncesi Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti.
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ISINMAYA ÖZEL FORMA
Futbolcular, "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazan formalarla ısınmaya çıktı.
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Ayrıca iki takım da sahaya 'Geçmiş olsun' pankartlarıyla sahaya çıktı.
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Karşılaşma öncesinde de Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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YANAL: "ELİMİZDE DEĞİL"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçtan önce "Elazığ merkezli yaşadığımız depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu afet bizi derinden yaraladı. Acil yardım sağlanmasını temenni ediyorum. Depremdeki acıyı paylaşarak belki de bugün Başakşehir maçını oynamamalıydık ama bu elimizde değil" şeklinde konuştu.
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Deprem felaketi bizi çok üzdü. Teknik direktörlük hayatıma Elazığ'da başladım, çok sevdiğim insanlar var, çok sevdiğim bir kent. Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi.