Ali Koç için flaş iddia! 661 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertli takımda bundan böyle futbolla ilgili her olayda adres, Comolli. Bunun ilk örneğini İsviçre kampında gördük. Kamp süresince bir tek yönetici bile gelmedi. Tüm yetki Comolli’deydi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe, İsviçre kampını önceki akşam yaptığı Fulham maçıyla tamamladı. Kamp boyunca İstanbul’dan bir tek yönetici bile takımı ziyaret etmedi. Başkan Ali Koç daha göreve gelmeden söylediği gibi işleri profesyonellere devretmiş durumda. Sportif direktör Adrien Comolli bu rolü daha önceki tecrübeleri nedeniyle kolayca benimsedi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kampta onu en çok kızdıran şey problemlerin kendi dışında çözülmeye çalışılması oldu. Her konunun kendisinde toplanmasını ve çözümü birlikte aramayı istiyor. Bunu da herkese anlatmış durumda. Yani Samandıra’da futbolun merkezi, sadece transferlerde değil, yaşanabilecek her türlü sıkıntıda Comolli olacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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KOÇ NELER AÇIKLAYACAK?
COMOLLI, önceki günkü basın toplantısında başkan Ali Koç’un 24 Temmuz’da FB TV’de önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Bu sözlerin ardından dün sosyal medyada F.Bahçe’nin gerçek borcunun 661 milyon Euro olduğu iddiası yayıldı. Ali Koç’un 24 Temmuz’daki konuşmasında bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceği merak konusu. Çünkü Koç’un eski yönetim aleyhine herhangi bir söz söylenmemesi ve konuşulmaması talimatını tüm yöneticilere verdiği biliniyor. Bu konuşmada da benim beklentim eski yönetimi çok fazla suçlamadan kulübün durumunu net bir şekilde ortaya koyması. Bu konuşmanın ardından 28 Temmuz’daki Divan Kurulu toplantısı çok daha önemli bir hale gelecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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EKİCİ'NİN SAKATLIĞI MI VAR?
MEHMET Ekici’den F.Bahçe taraftarının beklentileri çok büyük. Tecrübeli oyuncu geçen sezon futbolundan çok sakatlıkları ile gündeme geldi. Ancak bu yıl durum farklı. Hazırlık kampında iyi ve güçlü bir şekilde antrenmanlara çıktı. Cocu’nun, ‘En küçük bir ağrısı olan antrenmana çıkmasın’ diyerek futbolcuyu son 2 gün dinlendirip maçta da oynatmaması ‘Ekici yine mi sakatlandı?’ sorusunu gündeme getirdi. Bu durumdan rahatsız olan Ekici hem antrenmanlara çıkmak istedi hem de Fulham maçında oynamak istedi. Ancak Cocu bu isteği geri çevirdi. Ekici geçen sezon olduğu gibi duygusal davranıp ağrılarla antrenmana çıkmamalı. Bunu yaparsa bu sezon da onun için hayal kırıklığı olabilir.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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BİLETLER ŞİMDİDEN YOK SATIYOR
Fenerbahçe şu ana kadar 35 bin kombine sattı. Yarın oynanacak Feyenoord maçında sadece Fenerium Üst ve Alt tribünleri için bilet bastırıldı. Bu durumda kombine alacak durumda olamayıp maçlara gitmek isteyen taraftarlar için büyük zorluklar oluşuyor. Sarı lacivertli yönetimin en kısa zamanda kombinelilerin gelmeyecekleri maçları kulübe devretmelerini ve bu biletleri yeniden satma konusunu gündeme getirmeleri gerekiyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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SOSYAL MEDYA KABUSU
Spor kulüplerinin en büyük kâbusu sosyal medya. Özellikle Fenerbahçe bu konudan muzdarip. Futbolcuların çoğu sosyal medyada aşağılanıyor, değersizleşiyor. Kulüpler bu konuya bir çözüm bulmalı. Futbolculara sosyal medya danışmanları ile çalışmaları zorunlu hale getirilmeli. Taraftar ile bağ oluşturabilecekleri şeyler yapılmalı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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KAMPIN EN'LERİ
EN SOĞUKKANLI: Phillip Cocu
Her zaman sakin kalıyor. Çok zor sinirleniyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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EN KARIZMATİK: Volkan Demirel
Kampta Cocu ona büyük önem verdi. Maçlarda taraftarın ilgi odağıydı
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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EN YETENEKLİ: Ferdi
Gelir gelmez yeteneğini gösterdi. Topla ilişkisi mükemmel. Yıldız adayı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe 3-0'lık net skorla kazandığı Fulhan maçının özet görüntüleri ve gollerini izlemek için videoya tıklayınız...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Ajanslar, Hürriyet Arşiv