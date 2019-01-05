Fenerbahçe'de transfer şov! 4 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Fenerbahçe'de transfer döneminin açılmasıyla hareketli günler başladı. Defansta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ilk takviyeyi Sadık Çiftpınar ile yaptı...
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İşte devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çalıştığı o yıldızlar...
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SERDAR AZİZ PLANI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservis konusunda ise Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alacaklı olması koz olarak kullanılacak.
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Serdar'ın alacağına karşılık bonservisini bedelsiz alması ya da makul bir düzeye çekmesi halinde Fenerbahçe, milli savunmacıya hemen imzayı attıracak. Serdar'ı Ersun Yanal'ın mutlaka kadroda görmek istediği bildirildi.
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OBI MIKEL İMZAYA KALDI
Fransa'dan Football365, Fenerbahçe'nin John Obi Mikel'i transfer etmek üzere olduğunu iddia etti. Nijeryalı yıldızın 2 yıl aradan sonra Avrupa'ya döneceği belirtilen haberde, Çin kulübü Tianjin Teda ile olan sözleşmesini feshettiği ve Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.
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2006'da transfer olduğu Chelsea'de 11 sezon forma giydikten sonra 2017'de ayrılarak Çin'e giden 31 yaşındaki ön liberonun, 85 kez görev yaptığı Nijerya Milli Takımı forması altında da 6 golü bulunuyor.
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EMRE İÇİN YENİ TEKLİF
Celta Vigo ile Emre Mor için temaslar devam ediyor. İspanyol ekibinin, genç oyuncuyu bonservisi ile satmak istemesi pazarlıkları tıkamıştı.
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Fenerbahçe'nin kiralama önerisini 18 aya çıkarıp, teklif ettiği ücreti de bir miktar artırarak yeni bir hamle yaptığı öğrenildi. İspanyol ekibinden şimdi yanıt bekleniyor.
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İLLE DE TOLGAY
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ısrarı da devam ediyor. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe, Beşiktaş'a son olarak 1 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
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Beşiktaş'ın ise 5 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında. Ancak gurbetçi orta sahaya bu rakamı veren bir kulüp yok. Bu nedenle sarı-lacivertliler ümidini koruyor.
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Yönetim rakamı bir miktar artırarak, Tolgay Arslan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.