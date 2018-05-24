Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı sürprizi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde kadrodan gönderilecek ve transfer edilmesi beklenen isimler...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde kadrodan gönderilecek ve transfer edilmesi beklenen isimler...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurum talip. İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı. Gol atamadı, 3 asist yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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KAMENI'NİN YERİNE KRUL
Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, kupasız geçen sezonun ardından gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. 3 Haziran'daki seçimde yeniden seçilmesi halinde kadroya katılacak isimler de yavaş yavaş beliriyor. Takımın daha sonra uyum sorunu yaşamaması için transferleri erken bitirmek isteyen Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroya katmayı düşündüğü isimlerden biri de Tim Krul.
Fotoğraflar: Arşiv
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Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Hollandalı eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe gelecek sezon kaleci departmanını Volkan Demirel, Tim Krul ve genç bir isimden oluşturmayı hedefliyor. Carlos Kameni ile yolları ayırmayı planlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kanarya'nın sezon başında Carlos Kameni'den beklentisi Volkan Demirel ile forma yarışına girmesiydi. Ancak Kamerunlu eldiven yediği kötü gollerin dışında Volkan için de bir forma tehdidi oluşturamadı. Böyle olunca Volkan da sezonun bir bölümünü formsuz geçirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tim Krul'u renklerine bağlayarak rotasyonu güçlendirmek istiyor. Krul, 2014 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılarla damga vurmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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OZAN TUFAN'IN BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ
F.Bahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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2013 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-lacivertlilere imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bir ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig'den bir kulüple anlaşması bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç'un seçim klibi belli oldu! Fenerbahçe'de yaklaşan Genel Kurul öncesinde, başkan adaylarından Ali Koç'un, seçim sürecinde kullanacağı "Tam Zamanı Şimdi" adlı seçim klibi yayınlandı. O klibi izlemek için videoya tıklayınız...