Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor, ilk uçak İstanbul'a iniyor...
Geçtiğimiz sezonda ligde istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi...
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Bu sezon transferde hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler işi sıkı tutuyor, transfer dönemiyle birlikte uçaklar İstanbul'a bir bir iniyor...
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Süper Lig'de gol yollarında sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertlilerin önceliği forvet transferiydi...
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Hatırlanacağı üzere başkan Koç, “10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe ileri uca çok önemli bir ismi katmak üzere... Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro ücretle imzayı atıyor...
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31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen bir başka kulüp olan Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Fredi Bobic, Der Sechzehner adlı bir podcast yayınında transferden büyük ihtimalle çekileceklerini duyurdu.
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Fenerbahçe'nin uzun bir süredir peşinden koştuğu ve anlaşmaya vardığı iddia edilen Alman golcü Max Kruse'yle ilgili Sarı Lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi.
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Golcü futbolcuyu renklerine bağlamak için uzun bir süredir çalışma hâlinde olduklarını ifade eden Bobic, "Ne yazık ki Max'ı transfer etmek için şansımız olduğunu düşünmüyorum. O, çok popüler ve piyasası olan bir futbolcu. Kendisine hem ekonomik hem de sportif açıdan daha cazip teklifler var. Bu durumu olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
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Öte yandan Sky Sport'un Almanya edisyonu da Max Kruse'nin pokere olan düşkünlüğüne atıfta bulunarak "Türkiye macerası yaklaşıyor: Kumarbaz Kruse riske giriyor" başlıklı bir haber yayımladı.
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Haberde bonservisi elinde olan yıldız ismin Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ancak bu tercihin Sarı Lacivertliler'in Avrupa kupalarında oynamayacak olması sebebiyle Kruse'nin kariyeri açısından büyük riskler taşıdığı yorumunda bulunuldu.
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1 TEMMUZ'DA İŞ BİTİYOR
WERDER Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.
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Menajeriyle görüşmelere devam edilen tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro gibi bir rakama Fenerbahçe’ye geleceği öğrenildi.
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Geçtiğimiz sezon Wolsfburg formasıyla 43 maça çıkan Kruse, 8 gol kaydetti. Golcü oyuncu kariyerinde daha önce Werder Bremen, St Pauli, Freiburg ve Borrusia Mönchengladbach forması giydi. Almanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kruse, Panzerlerle çıktığı 14 maçta 4 gol attı.
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Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga’da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı.
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Dört sezondur Bremen’de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.