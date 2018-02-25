YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'ta sürpriz isimler! GüneÅŸ ve Kocaman...
SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli maÃ§Ä±nda zirve mÃ¼cadelesi veren BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e Vodafoen Park'ta karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§ Ã¶ncesi iki takÄ±m 11'leri belli oldu. GÃ¼neÅŸ ve Kocaman'dan son dakika sÃ¼rprizleri...
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli maÃ§Ä±nda zirve mÃ¼cadelesi veren BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e Vodafoen Park'ta karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§ Ã¶ncesi iki takÄ±m 11'leri belli oldu. GÃ¼neÅŸ ve Kocaman'dan son dakika sÃ¼rprizleri...
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda cezalÄ± Talisca ve Pepe yerine forma vereceÄŸi isimleri belirlerdi. GÃ¼neÅŸ ayrÄ±ca Medel iÃ§in sÃ¼rpriz bir karara imza attÄ±.
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n son haftalarda gol yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã§eken Talisca ve tecrÃ¼beli savunma oyuncusu Pepe, 1-1 beraber biten Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda cezalarÄ± nedeniyle forma giyemeyecekler. Ä°ki yÄ±ldÄ±zÄ±n yerine Medel ve OÄŸuzhan'Ä±n derbi maÃ§a ilk 11'de Ã§Ä±kacaklar.
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä±nda Adriano'ya formasÄ±nÄ± kaptÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tecrÃ¼beli savunma oyuncusu GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de, FenerbahÃ§e derbisinden forma giymek istediÄŸini Åženol GÃ¼neÅŸ'e iletti.
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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FenerbahÃ§e artÄ±k BeÅŸiktaÅŸ derbisini bekliyor... Bu akÅŸam Vodafone Park StadÄ±'nda siyah beyazlÄ±lara konuk olacak. BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ ve FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶r Aykut Kocaman son anda ilk 11'de deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti... Ä°ÅŸte son geliÅŸmeler...
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Aykut Kocaman hafta iÃ§inde sÃ¼rekli sol kanatta Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yokluÄŸunu nasÄ±l dolduracaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±... CezalÄ± olan milli yÄ±ldÄ±zÄ±n yerine ilk etapta Åžener Ã–zbayraklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Ancak bu oyuncu idmanlarda beklenen performansÄ± sergileyemeyince, farklÄ± bir tercihe yÃ¶neldi Kocaman.
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Bu kez saÄŸ kanatta yeri garanti olan Isla, sola alÄ±ndÄ±. SaÄŸ kanada da Åžener geÃ§ti... Bunun sebebi sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ±n aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n olmasÄ±ydÄ±... Derbi Ã¶ncesi son karar Isla'nÄ±n sol kanatta oynayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi.
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Ancak Aykut Kocaman, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan bugÃ¼n kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. OynayacaÄŸÄ±nÄ± ve hazÄ±r olduÄŸunu, iyi durumda bulunduÄŸunu belirten Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± hocasÄ±ndan da onay aldÄ±. Ve Kocaman ilk 11'i kafasÄ±nda net olarak oluÅŸturdu...
Ä°smail ER ve SÃ¼leyman ARAT / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°ÅŸte, Aykut Kocaman'Ä±n bu akÅŸam ezeli rakipleri BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± sahaya sÃ¼receÄŸi ilk 11: Volkan Demirel - Isla, Neto, Neustadter, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± - Mehmet Topal, Josef de Souza - Dirar, Giuliano, AatÄ±f - Fernandao.Â