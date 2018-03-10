Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ozan Tufan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Devre arasında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi ve takıma döndü... Peki sahalara ne zaman dönecek.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de merak edilen soru bu... Evet, Ozan Tufan ne zaman sahalara dönecek... Aykut Kocaman tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman'ın ve yönetimin afının ardından yeniden takıma dahil olan Ozan Tufan, büyük bir hırs içinde çalışmalarına devam ediyor... Ancak, Ozan Tufan eski çizgisini henüz yakalayamadı... Aykut Kocaman'ın gözü oyuncusunun üzerinde.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir hafta daha zamana ihtiyacı olan Ozan Tufan, 17 Mart Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde maç kadrosunda olacak. Aykut Kocaman'ın flaş kararı bu.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak, Ozan Tufan ilk 11'de yer almayacak... Yedek kulübesinde derbiye çıkacak olan Ozan Tufan'a hafta içinde özel bir çalışma programı uygulanacak. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcu böylece kıvama gelecek.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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En az bir haftalık daha ağır çalışma programına ihtiyacı olan milli yıldız, yakın çevresine sahada olmayı çok özlediğini ifade etti... Evet, Ozan Tufan'ın geri dönüşü derbiyle olacak. Belki de oyunun gidişatına göre Ozan Tufan dev maçta forma da giyebilecek.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Premier Lig'in dibine demir atan West Bromwich’te umutlar henüz bitmedi! İzlemek için videoya tıklayınız...