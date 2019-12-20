Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Eski yıldız geri dönüyor...
Fenerbahçe sezona yaptığı 11 transferle girdi ancak ligin geride kalan 15 haftasında bazı mevkilerde büyük sıkıntı yaşadı. Sarı lavicertliler devre arasına girilmeden ilk bombasını patlattı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Lige iyi başlasada henüz istediği futbolu ve sonuçları alamayan Fenerbahçe devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle daha iddialı hale gelmek istiyor.
Sezon başında Zanka ve Adil Rami'yi kadrosuna katmasına karşın stoper konusunda sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın da sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı hızlanmıştı.
İLK BOMBA PATLADI!
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler devre arasının ilk bombasını patlattı. Atalanta'da kiralık oynayan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer ocak ayında kulübü Sevilla'ya dönmesi bekleniyor.
"TARZIMIZA UYMADI"
Atalanta'nın teknik patronu Gasperini yaptığı son açıklamada, "Kjaer oynamıyor çünkü benim kararım bu yönde. Sakat değil. Harika bir futbolcu ama bizim stilimize uymadı" demişti.
F.BAHÇE'DE ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADI
Fenerbahçe'de 88 maça çıkan 30 yaşındaki Simon Kjaer, kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. 5 gol ve 1 asistle skor gücüne de katkıda bulunan Danimarkalı oyuncu, 10 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya satılmıştı.
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