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Futbol
20 Aralık 2019 - 10:27,

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Fenerbahçe sezona yaptığı 11 transferle girdi ancak ligin geride kalan 15 haftasında bazı mevkilerde büyük sıkıntı yaşadı. Sarı lavicertliler devre arasına girilmeden ilk bombasını patlattı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Lige iyi başlasada henüz istediği futbolu ve sonuçları alamayan Fenerbahçe devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle daha iddialı hale gelmek istiyor.

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Transfer çalışmalarını teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sürdüren sarı lacivertliler, listede yer alan futbolcular için hamleler yapıp geri dönüşleri beklemeye koyulmuştu.

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Sezon başında Zanka ve Adil Rami'yi kadrosuna katmasına karşın stoper konusunda sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın da sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı hızlanmıştı.

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Defansa devre arasında mutlak bir takviye yapmayır planlayan sarı lacivertliler aradığı ismi İtalya'da buldu.

5İLK BOMBA PATLADI

İLK BOMBA PATLADI!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler devre arasının ilk bombasını patlattı. Atalanta'da kiralık oynayan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer ocak ayında kulübü Sevilla'ya dönmesi bekleniyor.

6KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!

Sarı-Lacivertli yönetimin, Danimarkalı stoper Kjaer için Sevilla'ya devre arasında şimdiden kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

7TARZIMIZA UYMADI

"TARZIMIZA UYMADI"

Atalanta'nın teknik patronu Gasperini yaptığı son açıklamada, "Kjaer oynamıyor çünkü benim kararım bu yönde. Sakat değil. Harika bir futbolcu ama bizim stilimize uymadı" demişti.

8COMOLLI DETAYLAR İÇİN İSPANYAYA GİDECEK

COMOLLI DETAYLAR İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin devre arasında Sevilla'daki meslektaşı Monchi ile Kjaer transferinin ayrıntılarını görüşerek transferi noktalaması bekleniyor.

9F.BAHÇEDE ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADI

F.BAHÇE'DE ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADI

Fenerbahçe'de 88 maça çıkan 30 yaşındaki Simon Kjaer, kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. 5 gol ve 1 asistle skor gücüne de katkıda bulunan Danimarkalı oyuncu, 10 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya satılmıştı.

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Başarılı stoper, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı ve bu sezon başında İtalya'ya kiraya gönderildi. Kjaer Atalanta ise sadece 6 maçta forma şansı bulabildi.

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Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Hakan Ural, Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi. Ural, "Vedat Muriqi kaç milyon Euro eder" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

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