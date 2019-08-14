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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Ağustos 2019 - 09:45,

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni golcü...

Fenerbahçe ligin başlamasına sayılı günler kala bombayı patlatıyor...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler sol bek ve 6 numara bölgelerine çevrilmişti.

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Sarı lacivertliler Luiz Gustavo transferini ısrarla istemesine rağmen yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun ayrılmayı düşünmemesi nedeniyle bu transfer suya düştü.

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Ardından Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığıyla Kolarov'a odaklanan Fenerbahçe, Roma'nın inadını henüz kırabilmiş değil.

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Sırp yıldızla anlaşma sağlanmasına rağmen Roma, bonservis için 4-5 milyon euro bandında bir rakam talep ediyor.

5HEDEFTEKİ GOLCÜ İSTANBULDA

HEDEFTEKİ GOLCÜ İSTANBUL'DA

Aynı zamanda stoper arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe forvet transferini planladı.

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Üstelik sarı lacivertlilerin gündemindeki bomba isim İstanbul'da...

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Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Michy Batshuayi için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

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Menajer Frank Lampard'ın da Belçikalı golcünün ayrılmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Chelsea'nin bu transfer için cüzi bir kiralama bedeliyle birlikte oyuncunun maaşının ödenmesini talep ettiği gelen haberler arasında... 

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