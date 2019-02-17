Fenerbahçe - Konyaspor maçından önemli anlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Ekrana yanısmayan anlar foto muhabirlerinin objektiflerine takıldı.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de kulüp tarafından maça davet edilen Alex de Souza, mücadeleyi locada seyretti. Brezilyalı yıldıza ilgi büyüktü.
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Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını 39 bin 221 biletli seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye 39 bin 221 seyirci geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar desteklerini tezahüratlarla sürdürürken efsane futbolcuları Alex de Souza’ya da ayrı sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Konyasporlu taraftarlarda deplasman tribününü tamamen doldurdu.
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Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman’a müsabaka öncesinde çiçek verdi. Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a sevgi gösterisinde bulundu.. Seremoni öncesinde yedek kulübesi arkasındaki taraftarlar tarafından tribüne çağrılan Kocaman’a bir grup taraftar çiçek verdi. Tecrübeli hoca, taraftarın bu jestine teşekkür ederek cevap verdi.
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Skrtel'in Zhuta'ya yaptığı bu hareket, ilk yarının en çok tartışılan pozisyonu oldu. Slovak oyuncu sarı kartla cezalandırıldı.
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Eksik kalmasına rağmen 11 kişi gibi oynayan Atiker Konyaspor, eskik kalmasından 3 dakika sonra Fofana ile golü buldu.
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Fenerbahçe'nin cevabı ise ilk yarının uzatma anlarında geldi. Jailson gol sevincini Ersun Yanal'a sarılarak yaşadı.
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Sezon boyunca son vuruşlardaki başarısızlığıyla eleştiren Islam Slimani, bu maçta da taraftarın odağındaydı. Cezayirli bu sefer tepkilere sessiz kalmadı.
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Girdiği bir pozisyon sonrası yuhalanan Slimani, taraftara dönerek "daha fazla yapın" gibi el işareti yaptı.
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Maçtan sonra bir grup taraftar Aykut Kocaman aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Bir grup taraftar ise bu kötü tezahüratları ıslıklayarak bastırmaya çalıştı.