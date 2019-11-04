FenerbahÃ§e-Kayserispor maÃ§Ä±nda ÅŸok iddia! 'RTÃœK kurallarÄ± gereÄŸi yayÄ±nlayamÄ±yoruz, Emre BelÃ¶zoÄŸlu...'

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena | FotoÄŸraflar: Süleyman Arat
04 KasÄ±m 2019 - 07:31,

Fenerbahçe-Kayserispor maçÄ±nda ÅŸok iddia! 'RTÜK kurallarÄ± gereÄŸi yayÄ±nlayamÄ±yoruz, Emre BelözoÄŸlu...'

SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, Kayserispor'a 1-0 maÄŸlup olarak liderlik fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi.

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KarÅŸÄ±laÅŸmada Ã§ok konuÅŸulan bir olay yaÅŸandÄ±, GÃ¼ntekin Onay maÃ§ sonu programÄ±nda duruma aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

2

KarÅŸÄ±laÅŸmada Ã§ok konuÅŸulan bir olay yaÅŸandÄ±, GÃ¼ntekin Onay maÃ§ sonu programÄ±nda duruma aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

3

MaÃ§ta hakem Arda KardeÅŸler'in kararlarÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olurken sarÄ± lacivertliler Ã¼Ã§ pozisyonda penaltÄ± bekledi. Fakat bunlarda VAR'dan uyarÄ± gelmeyince oyun devam etti.

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FenerbahÃ§e cephesinde kararlara bÃ¼yÃ¼k tepki oluÅŸurken GÃ¼ntekin Onay, Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan pozisyonuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Abdennour arasÄ±nda yaÅŸanan ikili mÃ¼cadelede Abdennour, sahanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yerde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

6

Bunun ardÄ±ndan BelÃ¶zoÄŸlu, oyuncunun yanÄ±na kadar gidip kendisini ayaÄŸa kaldÄ±rmak istedi.

7

Rakibin olumsuz tavrÄ± sonrasÄ± sinirlenen Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun daha sonra ise rakibine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

8

GÃ¼ntekin Onay, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisini Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun Ä°ngilizce olarak kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti.

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"Emre rakibinin ufak temasÄ±nda yerde kalmasÄ±na tepki gÃ¶steriyor ama neticede o sÃ¶zÃ¼ de sÃ¶ylememesi lazÄ±m."

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun, Abdennour ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngilizce bir diyalog var.Â

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ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun rakibine o meÅŸhur sÃ¶zlÃ¼ ifadesi olduÄŸunu ve RTÃœK kurallarÄ± gereÄŸi sesi kÄ±sÄ±p veremediklerini sÃ¶yledi.

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TecrÃ¼beli futbolcu 70 dakika sahada kalÄ±rken yerini daha sonra Tolga CiÄŸerci'ye bÄ±raktÄ±.

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MuhteÅŸem goller ve Emre BelÃ¶zoÄŸlu...

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