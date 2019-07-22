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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
21 Temmuz 2019 - 21:02,

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! Yeni transfer ilk kez...

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yoğun yağış altında gerçekleştirildi.

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İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Antrenmanın basına açık kısmı koşu ve pas çalışması ile devam etti.

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Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

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İlk hazırlık maçı yarın 

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

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Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

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Comolli, sahaya indi

Sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli, idmanı yakından takip etti.

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Fransız futbol adamı, önceki görüntülerinin aksine, takım elbisesini çıkarıp idman kıyafetleriyle sahaya indi.

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Antrenmanı anbean takip eden Comolli'nin görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

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Kaleci Altay ilk kez eldiven ile çalıştı 

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, elindeki atelin çıkmasından sonra sarı-lacivertli takımda ilk kez eldivenlerini giyerek çalıştı.

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Altay'ın sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle eline atel takılmış ve bu üç gün önce çıkartılmıştı.

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İşte idmandan görüntüler...

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