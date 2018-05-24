Fenerbahçe için olay iddia! Malezyalılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Çok flaş bir iddiada bulunan Serdar Ali Çelikler, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
- Aslen Türk futbolunun sorunu ya da tartışma konusu olan şey şu soruda gizli: Kulüplerimiz satılır mı? Bir gün yabancı sahipleri olur mu?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
- Yeryüzündeki her yapı, her kişi hatta her canlı, ekonomik bağımsızlığını yitirdiğinde asli bağımsızlığını da yitirir. Ülkemizdeki genel ekonomik durum malum, dolar 5 liraya koşarken, FFP kılıcı kulüplerin üzerinde sallanırken kulüplerimizin düşünmesi gereken birincil konu ekonomik; dolayısıyla asli bağımsızlık konusudur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
- Fenerbahçe 10 gün sonra tarihi bir seçime gidiyor. Her şeyden ama herşeyden bağımsız olarak Fenerbahçeliler'in düşünmesi gereken çok önemli bir konu var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Bu kulüp ya kendi kaynakları ile ve Ali Koç'un kulübe aktaracağı 150 milyon dolar ile kendine gelir; ya da Aziz Yıldırım bu kulübün son başkanı olur. Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler'in kalacaktır ya da Malezyalılar'a satılacaktır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Neden Rus-Katar- Kazak sermayesi değil de Malezyalılar dediğim ise günü gelince ortaya çıkar. Yoksa siz hala futbolu sadece futbol mu sanıyorsunuz? (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Ali Koç'un seçim klibi belli oldu! Fenerbahçe'de yaklaşan Genel Kurul öncesinde, başkan adaylarından Ali Koç'un, seçim sürecinde kullanacağı "Tam Zamanı Şimdi" adlı seçim klibi yayınlandı. O klibi izlemek için videoya tıklayınız...