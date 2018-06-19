Fenerbahçe forveti bitirdi! İşte o isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dört koldan transfer taarruzu başlatan Fenerbahçe, operasyonlarını sportif direktör Damien Comolli vasıtasıyla aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Dört koldan transfer taarruzu başlatan Fenerbahçe, operasyonlarını sportif direktör Damien Comolli vasıtasıyla aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Yönetim bu çalışmalar hakkında basına bilgi sızdırmasa da ortaya her gün yeni isimler atılıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Son iddia Kolombiya basınından geldi. Sarılacivertlilerin Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos ile ilgilendiği ileri sürüldü. Kanarya, İskoç basınına da yansıyan iddialara göre transferi kesin olarak bitirmek istiyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
31 MAÇTA 14 GOLÜ VAR
Glasgow Rangers'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvet, İskoçya Ligi'nde 31 karşılaşmada 14 gol ve 4 asistle oynadı. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Morelos'un Kolombiya U20 Milli Takımı'nda da 6 maçta 7 golü bulunuyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
İndependiente Medellin takımının altyapısından yetişip 2017'nin ocak ayında 500 bin euro'ya Finlandiya'nın HJK Helsinki takımından transfer olan 1.77 boyundaki oyuncu, 2017'nin yazında ise 1.2 milyon euro karşılığında İskoç takımına geçmişti.