Fenerbahçe Emre'yi resmen istedi! Flaş hamle...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu Emre için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor? İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Celta Vigo'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı performans sergileyen Emre Mor, 25 maçta forma giyebildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Emre Mor, bu maçlarda takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek iki kez kadro dışı bırakılmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Emre Mor'un menajeri de transfer söylentileri hakkında konuştu. Radio Marca'daki yayında Köln iddiasını yalanlayan menajer F.Bahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cengiz Ünder'den güldüren röportaj! Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in, kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında, tercüman İtalyanca soruyu İtalyanca çevirince ortaya komik görüntüler çıktı. İzlemek için videoya tıklayınız...