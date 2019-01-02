Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yapılacak transferleri Antalya kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe iyice gaza bastı.
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Sarı lacivertli yönetim devre arasını en iyi şekilde geçirmek ve takıma gerekli takviyeleri yapmak için kolları sıvadı.
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Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile Emre Mor için yarışa girerken, bu konuyla ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçeli yetkililerin Celta Vigo'ya 21 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık Ozan Tufan takasını önerdiği ileri sürüldü.
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Emre'nin böyle bir gelişmeden haberi olmadığı detay olarak paylaşılırken, oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş'ın hafta içinde İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği kaydedildi. Son olarak Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon euro bonsevis ödeyen Celta Vigo'nun, Ozan Tufan takasını kabul etse bile üzerine para isteyeceği belirtildi.
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Yakın zamanda imzaların atılabileceği yorumu da yapıldı ve Fenerbahçe'nin böylece Galatasaray'a transfer çalımı atacağı kaydedildi.
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BİRKAÇ GÜNE İMZALIYOR
Yasin Öztekin konusunda da sona gelinmek üzere... Göztepe'den 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunu isteyen sarı-lacivertlilere, İzmir ekibinden sürpriz bir teklif geldi.
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Göztepe yönetiminin, sarı-lacivertlilerden Aatıf Chahechouhe'yu istediği ve iki kulübün transferde büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Bu doğrultuda tekrar İstanbul'a dönmeye sıcak bakan Yasin'in de birkaç gün içinde çubukluyu giyeceği ifade edildi.
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KARARI HEMEN VERİN!
Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çitfpınar için de resmi teklifini yapan sarı-lacivertlilerin, Malatyaspor yönetiminden kararını mümkün olduğunca çabuk vermesini beklediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın da talip olması nedeniyle işi bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçeli yetkililer, Sadık'ı Antalya'da yapılacak kampa dahil etmek için görüşmeleri yoğun olarak sürdürüyor.
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Sadık'ın ikna edilmesi için de menajerlerle temasların sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Henüz milli forma ile tanışmayan Sadık, Malatya ekibinde 113 maçta 2 gol, 2 asist üretti.
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YA SATILACAK YA SATILACAK
Dirar ve Aatıf'tan sonra af bekleyen Ozan Tufan'ın elleri yine boş kaldı. Kocaman ve Cocu'dan sonra Yanal da genç oyuncuyu sildi. Yönetim ise Ozan'ı kiralamak yerine takasla veya bonservisiyle satarak kurtulma kararı aldı.
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Bu nedenle Alanyaspor ve Erzurumspor gibi takımların yaptığı kiralama tekliflerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.