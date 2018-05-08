Fatih Terim'den kritik uyarı geldi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray, Akhisar deplasmanını da kayıpsız geçip son 2 haftaya büyük bir avantajla girerken, teknik direktör Fatih Terim tedbiri elden bırakmıyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Zorlu Akhisar maçında gelen 3 puan sonrası soyunma odasında futbolcularını hem kutlayan hem de uyaran Terim, adeta şampiyonluk manifestosunu duyurdu. İşte Fatih Hoca'nın 180 dakikalık final periyoduyla ilgili dikkat çektiği noktalar ve uyarılar:
Foto: AJANSLAR
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1. KONSANTRASYON:
2 hafta boyunca sadece sahaya ve rakiplere odaklanılacak. Sözleşme, ailevi sorunlar bir kenara bırakılacak. Futbol takımının önüne geçecek tartışmalar, polemikler istenmiyor.
Foto: AJANSLAR
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2. ÖZVERİ:
Akhisar deplasmanında sakat sakat oynayan Linnes ve Donk'un yaptığı özveri örnek gösterildi. Bu yüzden Akhisar maçında sakatlanan Serdar'ın ilk işi, "Haftaya oynarım" demek oldu.
Foto: AJANSLAR
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3. KENETLENME:
Bu süreçte birlik ve beraberlik en üst düzeyde olacak. Mümkün olduğunca beraber zaman geçirilecek. Akhisar'da penaltı kaçıran Gomis'e verilen destek bunun ilk işareti oldu.
Foto: AJANSLAR
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4. CİDDİYET:
Kalan iki maça büyük bir ciddiyetle hazırlanılacak. Rakiplerin durumu ne olursa olsun ilk dakikadan son düdük çalana kadar mücadele sürecek.
Foto: AJANSLAR
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5. DEMEÇLER:
Oynanacak maçlar öncesinde medya yoluyla yine rakiplerin motive edileceği tahmin ediliyor.
Foto: AJANSLAR
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SON 180 DAKİKA
Lig liderliğini yakalayan, en yakın rakiplerine üçer puan fark atan Galatasaray, şampiyonluğa ulaşabilmek için kalan 180 dakikayı iple çekiyor.
Foto: AJANSLAR
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TERİM GELDİ BÖYLE OLDU!
Ancak sarı-kırmızılıların bugünlere gelmesinde en önemli isim Fatih Terim oldu. Tudor ile ilk 16 haftada 32 pun toplayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra çıktığı 16 müsabakada 37 puan topladı.
Foto: AJANSLAR
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ÜST SIRALARDAN PUAN ALDI
Igor Tudor döneminde ligin üst sıralarında bulunan 4 rakibinden bir puan alabilen Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 10 puan çıkardı.
Foto: AJANSLAR
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11 MAÇ SONRA DERBİ KAZANDI
Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti hasretini de sonlandırdı. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç aradan sonra derbi kazandı.
Foto: AJANSLAR
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TERİM GELDİ GOL ÇOĞALDI
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde hem hücum hem de savunmada daha başarılı bir performans sergiledi. Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, Terim dönemindeki 16 karşılaşmada ise 38 kez topu ağlarla buluşturdu.
Foto: AJANSLAR
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MUSLERA'NIN PERFORMANSI YÜKSELİNCE...
Hırvat teknik adam idaresindeki maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim yönetimindeki karşılaşmalarda ise 12 gol yedi. (Sporx)