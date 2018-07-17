F.Bahçe'ye müjde! Yıldız forvet...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de yeni sezonda forvet transferi için arayışlar sürerken, Sarı-Lacivertli ekibin transfer çalışmasında flaş bir gelişme yaşandı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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İşte transferde sıcak dakikalar
Foto: AJANSLAR
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Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girmişti.Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra, maaşın arttırıma giderek Bas Dost'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Foto: AJANSLAR
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KIZ ARKADAŞI KALMAK İSTEMİYOR
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Bas Dost'un Sporting'te kalmasına en büyük engel kız arkadaşı. Hollandalı golcünün kız arkadaşının, Lizbon'da güvende hissetmediği ve kesin olarak şehirden ayrılmak istediği belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.
Foto: AJANSLAR
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Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Giuliano'dan transfer açıklaması! Brezilyalı oyuncu İsviçre kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...