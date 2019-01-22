F.Bahçe'de transfer taarruzu! 3 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Düşme hattında bitirdiği ilk yarının ardından ikinci devreye Bursa beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe’de şimdi gözler transfere çevrildi.
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İşte Sarı-Lacivertli ekibin transfer rotası...
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Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’dan başka takviyesi olmayan Sarı- Lacivertliler’in gündeminde İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea’den Victor Moses ile Leicester’dan Adrien Silva’nın yanı sıra Galatasaray’ın kendisine kulüp bulmasını istediği Serdar Aziz var.
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Başkan Ali Koç, geçtiğimiz çarşamba günü FBTV’de yaptığı ‘Camiaya Sesleniş’ programında açıklaması beklenen transferleri pürüzler giderilemediği için paylaşmamış ama en az 3-4 takviye yapacaklarını belirtmişti.
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İki kiralık, bir bonservis
Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündemlerinde olan Moses, Adrien Silva ve Serdar Aziz konusunda son noktayı hafta içinde koymayı hedefliyor.
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Koç’un işaret ettiği transferler içinde bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Moses’ın Chelsea’den kiralanması gündemde. Orta sahada görev yapan Adrien Silva’da da aynı yolu izleyip 29 yaşındaki Portekizli’nin, Leicester’dan kiralama yöntemiyle takıma kazandırılması düşünülüyor.
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Galatasaray’ın gözden çıkardığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeli getirmesini istediği Serdar Aziz konusunda ise Sarı-Kırmızılı ekiple son pazarlıkların yapılacağı öğrenildi. Öne geçtiği Bursa’da beraberlikle yetinmek zorunda kalan Fenerbahçe’nin tranfserleri hafta içinde bitirip lige odaklanmayı planladığı belirtiliyor.
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Londra derbisinde zafer Arsenal'in!
Premier Lig'de geride kalan haftada Victor Moses'ın forma giymediği maçta Chelsea, Emirates Stadı'nda Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu...