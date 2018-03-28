F.Bahçe'de şok rakam! 15 milyon Euro'luk kayıp

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısız sezonları takımın piyasa değerini de oldukça etkiledi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe’de birbiri ardına elde edilen başarısız sonuçlarla birlikte futbolcuların piyasa değeri de düştü.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Habertürk'ün haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan ve takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Sarı-Lacivertliler yeni bir sayfa açarak kötü gidişata ‘dur’ demek istiyordu. Ancak beklenen olmadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Avrupa ve ligde alınan darbeler hem takıma hem de piyasa değerine ağır darbe vurdu. Transfermarkt verilerine göre sezon başında Fenerbahçe’nin takım değeri 90.95 milyon Euro olarak görünüyordu.
Fotoğraflar: Arşiv
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15 MİLYON EURO BİRDEN...
Kötü sonuçlar ve futbolcuların başarısız görüntüsüyle birlikte şu sıralar takımın piyasa değeri 75.8 milyon Euro’ya kadar düşerken, bu rakam son yılların en düşük rakamı olarak dikkat çekti.
Fotoğraflar: Arşiv
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SADECE JANSSEN ve GIULIANO...
Futbolcuların bireysel olarak değerleri sürekli düşerken, Fenerbahçe’de piyasa değeri 8 hanelere çıkan sadece 2 futbolcu var. Onlar da 10 milyon Euro değere sahip olan Vincent Janssen ve Giuliano de Paula oldu. Diğer tüm oyuncular 10 milyon Euro’nun altında sıralandı. Beşiktaş’ın değeri 96.28, Galatasaray’ın değeri 81.60 milyon Euro olarak not edilirken Fenerbahçe 3. sırada kalabildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Silinmeyen kötü hatıralar! 2010 Dünya Kupası'na damga vuran Nicolas Anelka ve Raymond Domenech kavgasının üzerinden tam 8 yıl geçti... İzlemek için videoya tıklayınız...