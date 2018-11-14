F.Bahçe'de Koeman kararı! Gidiyor mu, kalıyor mu?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Birinci adam olarak görev yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, hem saha içi hem saha dışındaki davranışlarıyla F.Bahçe camiasından olumlu not aldı.
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Koeman’ın en büyük artısı, iletişimdeki başarısı...
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Cocu’nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe’yi Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sahaya çıkartıp başarılı sonuçlar Erwin Koeman’ın ‘kalıcı’ olarak teknik direktörlüğe getirilme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.
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Öncelikle taraftarların beğenisini kazanan Hollandalı antrenör, Samandıra’da da hakimiyet kurmuş durumda. Futbolcusundan masörüne kadar tüm sarı lacivertlilere kendisini sevdiren Koeman’ı bu noktaya getiren özellikleri şöyle:
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G.Saray derbisiyle ilgili sözleri camiayı etkiledi
Koeman, yardımcı antrenör olarak işe başladığı günden itibaren futbolcularla güçlü bir diyalog kurdu. Birinci adam olduktan sonra iletişim konusuna daha fazla önem verdi. Bütün futbolcularla tek tek ilgileniyor.
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Sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki ile de çok iyi bir çalışma ortamı yakaladı. Olaylı Galatasaray derbisi sonrası futbolcularına verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalar tüm camiayı etkiledi. Oyuncularını koruması ve kulübünün haklarını savunması özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan tam puan almasını sağladı.
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Isla’ya, ‘Hangi mevkide daha iyisin’ diye sordu
Bu sezon neredeyse hiç oynatılmayan, Samandıra’da kimse ile konuşmayan ve üzgün olan Mathieu Valbuena’yı oynatarak takıma kazandırdı.
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Görev aldığı 3 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapan Fransız yıldız şu an Fenerbahçe’nin en neşeli ismi. Koeman’ın oyunu iyi okuması ve maçlardaki yerinde müdahaleleri de onun şu an için bu görevin altından kalkabileceğini gösterdi.
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Isla’yı orta alanda oynatmasının nedeni oyuncuları tanımak için gösterdiği çabadan kaynaklanıyor. Her futbolcuya en çok verimli oldukları mevkiyi sordu ve Isla’nın orta alanda oynayabileceğine karar verdi. Bu çabası da büyük takdir görüyor.
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"Fenerbahçe hala zor bir periyodun içerisinde. Önemli olan 3 puan alabilmek..."
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Alanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak devam etmesi durumunda herhangi bir başarı için söz veremeyeceğini söylemişti...