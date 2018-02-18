Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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F.Bahçe için olay iddia! 'Beşiktaş'ı yenerse, G.Saray'ı da yener, çünkü...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertli takımla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe için, Ahmet Ercanlar'dan çok tartışılacak sözler... Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin Beşiktaş ve Galatasaray ile oynayacakları derbiler için iddiada bulundu... İşte, Ahmet Ercanlar'ın çok konuşulacak o sözleri...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman çok eleştirilen bir teknik adam. İnandığı bazı doğrular var ve asla vazgeçmiyor. Kadrosu dar ve çok fazla sakatlık yaşandı. Yani sakatı çok. Alanya maçında elinde Fernandao’dan başka forvet yoktu. Bu sıkıntılı duruma rağmen takımını mükemmel hazırlamış.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Alanyaspor’un orta alanda pres yapan ve Fenerbahçe’ye boş alan bırakmayan futboluna aynı şekilde karşılık verdiler. Hücumda ve savunmada çok hızlı çoğaldılar ve birbirine hep yakın oynayan bir takım vardı. Fenerbahçe bu futbol disiplinini sürdürdüğü takdirde kolay kolay hiçbir takım onları yenemez. Şu anda Türkiye Ligi’nde oynayan bütün takımlar içinde çağdaş futbola en yakın oyunu Fenerbahçe oynuyor. Toplu savunma, takım halinde hücum, takım halinde savunma…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman kendisine inanmayanlara takımının futbolu ile yanıt veriyor. İnandığı doğrulardan asla vazgeçmiyor. Hep inandığı doğrularla ilerliyor. Bu duruma rağmen sonunda Kocaman hep kazanıyor. Konyaspor’da yarattığı küçük çaplı mucizeni bir benzerini Fenerbahçe ile yapıyor. Maça gelen her bir taraftar keyifle Saracoğlu’ndan ayrılıyor artık.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe, ligdeki derbide Beşiktaş’ı yenerse şampiyonluk hazırlıklıkları sarı lacivertliler için başlar. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray’ı Kadıköy’de yener.... Evet iddia ediyorum, Galatasaray'ı yine yener... Ve bir iddiada daha bulunayım. Eğer sahada 9 kişi kalmazsa Fenerbahçe, kolay kolay sezon sonuna kadar onları kimse yenemez...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe taraftarı 40 bin kişi ile tribünleri doldurarak bu takıma inanmaya başladıklarını Alanyaspor maçında gösterdiler. Onlar havaya girerse rakiplerin işi çok zor olacak bundan sonra. Kalan haftalarda da bunları emin olun göreceğiz.