YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Ezeli rakipler birbirine düÅŸtü! Hamit AltÄ±ntop için...
Transfer dÃ¶nemi ay sonunda bitecek... KulÃ¼pler ve ezeli rakipler gaza basmÄ±ÅŸ durumda.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Emre Akbaba yÃ¼zÃ¼nden birbirine dÃ¼ÅŸen Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin ardÄ±ndan bu kez de BeÅŸiktaÅŸ ile Cimbom Mustafa Pektemek iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya... Peki Ã¶yle isimler var ki bakÄ±n neler yaÅŸandÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SÃ¼per Lig'in devleri, geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi ortak hedef iÃ§in mÃ¼cadele etmeye devam ediyor. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig bÃ¼yÃ¼klerini birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼ren futbolcular...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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PIERRE VAN HOOIJDONK | HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'deki performansÄ± halen akÄ±llarda. O dÃ¶nem Galatasaray'Ä±n markajÄ±nda olan Pierre, aylarca SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p sonrasÄ±nda FenerbahÃ§e'ye giderek bÃ¼yÃ¼k gÃ¼ndem oldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MEHMET TOPUZ | Kayserispor'daki performansÄ±ndan sonra tÃ¼m bÃ¼yÃ¼kler onun peÅŸindeydi. ArdÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla poz veren Mehmet Topuz, siyah-beyazlÄ± takÄ±ma katÄ±lmak Ã¼zereyken bir anda FenerbahÃ§e'ye gitti ve bu olay yÄ±llarca unutulmadÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ã–NDER TURACI | Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin markajÄ±nda olan Ã–nder TuracÄ±'nÄ±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Ã–nder, bir gÃ¼n FenerbahÃ§e atkÄ±sÄ±yla havaalanÄ±na indi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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ERSAN ADEM GÃœLÃœM | Adanaspor'daki performansÄ±yla dikkat Ã§eken Ersan'Ä±n Galatasaray ile anlaÅŸma yapmasÄ± bekleniyordu. Ancak BeÅŸiktaÅŸ Akdeniz ekibiyle anlaÅŸarak yÄ±ldÄ±z savunmacÄ± transferinde ezeli rakibine Ã§alÄ±m attÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MIROSLAV STOCH | Galatasaray Slovak oyuncunun transferi iÃ§in FenerbahÃ§e'yle son ana kadar yarÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bu yarÄ±ÅŸtan galip Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e oldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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OZAN TUFAN | Ozan, o dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–yle ki siyah-beyazlÄ±larÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±z iÃ§in Veli Kavlak + 7 milyon euro'yu gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulurken, Bursasporlu oyuncu FenerbahÃ§e'ye gitti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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ALPER POTUK | Alper, EskiÅŸehirspor gÃ¼nlerinde FenerbahÃ§e ile Galatasaray arasÄ±nda olay yarattÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, KAP'a bildirdiÄŸi oyuncu Aslan'Ä±n kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶nerek FenerbahÃ§e'ye imza attÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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GÃ–KHAN GÃ–NÃœL | GenÃ§lerbirliÄŸi OftaÅŸ formasÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Florya'dan iÃ§eri girmek Ã¼zereyken FenerbahÃ§e'ye imza attÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sarÄ±-lacivertli ekibin formasÄ±nÄ± giydi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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ROBIN VAN PERSIE | FenerbahÃ§e'ye transferi bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± BeÅŸiktaÅŸ da renklerine baÄŸlamak istemiÅŸti. SarÄ±-lacivertlilerin deneyimli yÄ±ldÄ±zÄ± TÃ¼rkiye'ye getirmesiyle siyah-beyazlÄ±lar da tercihini Mario Gomez'den yana kullandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MEHMET EKÄ°CÄ° | Mehmet Ekici transferi FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda yÄ±lan hikayesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Trabzonspor BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ ancak Ekici FenerbahÃ§e'ye sÃ¶z vermiÅŸti. Daha sonra bordo-mavili ekipte kalan yÄ±ldÄ±z oyuncu, sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesinin ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye imza attÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MARTIN LINNES | BeÅŸiktaÅŸ, devre arasÄ± transfer dÃ¶nemindeki bir numaralÄ± hedefi olan Martin Linnes'ten kÃ¶tÃ¼ bir Ã§alÄ±m yemiÅŸti. NorveÃ§li oyuncu, Galatasaray'a imza attÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BAS DOST | HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n transferi iÃ§in FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ yarÄ±ÅŸa girdi. Ancak 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Sporting Lizbon'da kalmasÄ±yla Bas Dost defteri de kapandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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YERRY MÄ°NA | Kolombiya ile DÃ¼nya KupasÄ±'nda ter dÃ¶ken Yerry Mina, Galatasaray ile FenerbahÃ§e'nin transfer listesindeydi. Oyuncu, Cenk Tosun'un yanÄ±na Everton'a gitti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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CARLOS BACCA | FenerbahÃ§e'ye mi gelecek yoksa Galatasaray mÄ± alacak sÃ¶ylentileri kamuoyuna meÅŸgul etmiÅŸti. Bacca'nÄ±n, geÃ§tiÄŸimiz sezon kiralÄ±k olarak forma giydiÄŸi Villarreal'e bonservisiyle birlikte gittiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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HAMÄ°T ALTINTOP | Galatasaray ile FenerbahÃ§e Real Madrid'de top koÅŸturan gurbetÃ§i oyuncunun transferi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcadÄ±lar. Ancak Hamit, TÃ¼rkiye'de tercihini Galatasaray'dan yana kullandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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EMRE AKBABA | Alanyaspor ile geÃ§tiÄŸimiz sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla parlayan Emre, Galatasaray ile FenerbahÃ§e'yi yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. 25 yaÅŸÄ±ndaki Emre'nin hangi takÄ±mla sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± merak ediliyor. (goal.com)Â Â