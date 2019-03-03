Erzurum'da son durum! Zemin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçı öncesinde Erzurum'un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi.
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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Maç öncesinde Erzurum'da soğuk ve dondurucu bir hava hakim. Şehrin birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde metrelerce sarkıtların oluştuğu gözlemlendi.
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Karşılaşmanın oynanacağı saatte hava sıcaklığının ise -11 olması bekleniyor.
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Öte yandan iki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm biletleri satılırken, Erzurumspor yönetimi ise karşılaşma öncesi saha zemini temizleyerek hazır hale getirdi.
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Erzurum'da soğuk havaya rağmen stadın futbol oynamaya elverişli olduğu görüldü.
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Çimlerin kondisyonu mükemmel olmasa da Erzurum'da korkulan olmadı. Son birkaç gündür etkili olan kar yağışına rağmen, zeminde bir sorun gözükmüyor.
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Maç saati tartışmaları hakkında da konuşan Özdilek, saha zemininin ve hava koşullarının maçın önüne geçmeyeceğini düşündüğünü vurgulayarak, "Kış mevsiminde çoğu maçımızı 13.30'da oynadık, 16.00'da da oynadığımız maçlar oldu. Farklı olarak Beşiktaş maçını deplasmanda 19:00'da oynadık. Bakıldığı zaman 2 gündür hava çok kötüydü. Dün antrenmanı statta yaptık, zemin çok iyi oynamaya da çok müsait. Hava da pazar günü biraz kar yağışlı olacak ama maç saati yağış olmayacak. Konunun muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı TFF. Onlar belirledi. Biz de saygı duyduk. Antrenman saatini değiştirdik, 19.00'da antrenman yapıyoruz.
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Ama bunların maçın önüne geçeceğini düşünmüyorum. Dün yaptığımız antrenman da gördüm ki birçok maçta oynadığımızdan daha iyi bir zemin var şuanda statta" ifadelerini kullandı.