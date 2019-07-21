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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21 Temmuz 2019 - 12:08,

Ersun Yanal onu yıldız yapacak: "Doğru zamanda..."

Geçtiğimiz sezonki gençleştirme hamlesinden verim alamayan Fenerbahçe'de bu sezon bambaşka bir tablo var.

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İşte detaylar...

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Genç oyuncularla, tecrübeli isimleri harmanlayan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, takım olgusunu yerleştirmenin yanı sıra gençlerle özel olarak ilgileniyor.

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Bunlar arasında olan 17 yaşındaki Abdulcebrail Akbulut, Yanal'ın bir numaralı yıldız adayı durumunda.

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İdmanlarda iyi çalışan ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Yanal'ın gözüne girmeyi başaran genç yetenek ile yakından ilgileniyor.

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Ersun Yanal'ın özel olarak idman uyguladığı Abdülcebrail'e ekstra şut ve orta çalışmaları yaptırılıyor.

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Yanal'ın 17'lik yeteneği el üstünde tuttuğu ve onun hakkında, "Çok yetenekli, doğru zamanda onu sahaya sürmeliyiz. Çok yol kat edecek" dediği ifade ediliyor.

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Akbulut, Fenerbahçe'ye 2014'te Iğdır Esspor'dan gelmişti.

84 GENÇ FUTBOLCU KAMPA

4 GENÇ FUTBOLCU KAMPA

Fenerbahçe'nin Avusturya Kampı'nda Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan ve Okan Turp'u getireceği öğrenildi. Bu isimler A takım ile birlikte çalışacak.

9TRANSFERLERİN BİTMESİNİ İSTİYOR

TRANSFERLERİN BİTMESİNİ İSTİYOR

Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı ise transferler. Deneyimli teknik adamın, yeni takviyelerin bir an önce yapılmasını ve takımın son şeklini ivdelilikle almasını bekliyor.

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Fenerbahçe’de yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmandan sonra konuşan Başkan Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe için çok farklı geçeceğini söyledi.

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