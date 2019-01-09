Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: A Spor / Fotoğraflar: Depo Photos ve Arşiv
09 Ocak 2019 - 10:54,
Ersun Yanal 'kesin alalım' dedi, Ali Koç düğmeye bastı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki toplantıdan 'acil golcü lazım' sonucu çıktı. Orta saha ve savunma oyuncularıyla belli bir seviyeye çıkabileceğini ifade eden Ersun Yanal'ın "Kesinlikle büyük bir golcü almamız lazım" dediği iddia edildi.
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Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.
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Transfer çalışmaları için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Ersun Yanal, toplantıdan memnun ayrıldı. Başkan Koç'tan golcü isteyen Ersun Yanal, listesini yönetime iletti. Ali Koç ise Ersun Yanal ile yaptığı toplantının ardından kurmaylarıyla iletişime geçti.
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Koç, teknik adam Yanal'ın isteklerinin yerine getirilmesini istedi. "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" diyerek rest çeken Ali Koç, transfer döneminde kesenin ağzını açacağını açıkla belli etti. Ali Koç Fenerbahçe'ye dünya çapına bir golcü alacak.
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Ersun Yanal'ın Başkan Ali Koç'a verdiği liste basına düştü. Basın Ersun Yanal'ın istediği golcüleri tek tek ifşa etti. İşte Ersun Yanal'ın kesinlikle en az birini istediği dünya çağındaki golcüler...
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Fenerbahçe yönetimi, Honduras'lı Alberth Elis ile anlaştı ancak kulübü sorun çıkarttı. Houston Dynamo elinde bulundurduğu yüzde 80'lik bonservis hakkı için tam 8 milyon dolar talep etti. 1996 doğumlu Elis ise Fenerbahçe'de oynamak için adeta can atıyor ancak kulübünün dışında MLS tarafının da ikna edilmesi gerekiyor. Yüzde 20'lik kısım MLS yönetiminde bulunuyor. Elis, Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi bile! Fenerbahçe alacağı dünya çapındaki golcü yanında Elis'i de düşünüyor ancak maddi konuda indirime gidemezse bu transferden vazgeçilme ihtimali yüksek.
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Fenerbahçe aynı zamanda bir de savunma oyucusunun peşinde. Serdar Aziz transferi gerçekleşmezse savunmaya yapılacak takviye de belli oldu. Fenerbahçe'nin, Alaves'te forma giyen Guillermo Maripan'a rotayı çevireceği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu, Fener'e yeşil ışık yaktı.
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Fenerbahçe İtalya milli takımı ile onlarca maça çıkmış bir yıldızı da listesine aldı. Hücum hattının sağ kanadında görev alan 31 yaşındaki Antonio Candreva, kısa süre içinde İnter ile yollarını ayıracak.
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İtalya'da İnter'e yakınlığı ile bilinen Corriere dello Sport Gazetesi, Antonio Candreva takımından ayrılacağını açıkladı. Sarı-Lacivertliler'e yıldız oyuncunun transferini satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirebilme garantisi verdiği öğrenildi.
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Ersun Yanal'ın Ali Koç'a ilettiği listede bir de Fransa ile Dünya Kupası kazanan Arsenal'in golcüsü Giroud var. Giroud son dönemde Arsenal'de istediği kadar forma şansı bulamadı. Fransa milli takımıyla bir turnuvaya daha gitmek isteyen Giroud, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
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Ersun Yanal'ın istediği güçlü ve teknik golcüler arasında yer alan Fransız golcünün Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin listesi arasında bir de Giuseppe Rossi bulunmakta. İtalya golcü Fenerbahçe'nin istediği yıldızlar arasında yer alıyor.
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Eğer Giroud olmaz sa Ersun Yanal'ın 2. tercihi Giuseppe Rossi. Rossi, kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Villarreal takımıyla yaşadı. Tecrübeli isim, 81 maçta forma giyerken 25 gole imza attı.
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Comolli kampa katıldı!
Hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli kampa katıldı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, yeni transfer Sadık Çiftpınar da yer aldı.