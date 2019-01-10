Ersun Yanal istemedi! İngiltere'ye gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor.
2/10
Sarı-lacivertliler devre arasındaki ilk transferini Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti.
3/10
Fenerbahçe, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kamp kadrosuna dahil edilmeyen Tolgay Arslan için de girişimlerini sürdürüyor.
4/10
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiliz basınından Mauricio Isla için flaş bir iddia geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla'ya talip oldu.
5/10
Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin Tim Fosu-Mensah'ın yerine istediği yıldız oyuncudan çalışma ahlakı yüksek ve çok yönlü bir oyuncu olarak bahsedildi.
6/10
Haberde İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı yazıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sağ bekte Dirar'ı kullanmak istediği ve iyi bir teklif gelmesi halinde Isla'nın satılabileceği öğrenildi.
7/10
Kariyerine ülkesinin CD Universidad Católica takımında başlayan Şilili yıldız, Udinese, Juventus, QPR, Marsilya ve Cagliari formalarını giydi.
8/10
Isla, 2017/2018 sezonunun başında Fenerbahçe bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan 31 yaşındaki sağ bek, 3 asist üretti. Isla'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)
9/10
Comolli kampa katıldı!
Hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli kampa katıldı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, yeni transfer Sadık Çiftpınar da yer aldı.