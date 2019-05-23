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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23 Mayıs 2019 - 09:50,

Emre Belözoğlu sonrası büyük bomba! O da geliyor...

Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor. Sarı lacivertlilerde çılgınlık bununla bitmiyor. Büyük bir bomba daha patlıyor...

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2015'de Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu gittiği günden bu yana hep arandı, yeri hiç dolmadı.

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Aziz Yıldırım'ın 2008 yılında Newcastle'dan transfer ettiği tecrübeli yıldız 2013'te kısa süre Atletico Madrid formasını giydikten sonra yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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Futbolculuğu ve lider kişiliği ile gönüllerde taht kuran Emre 2 şampiyonluk yaşadı. 2015'te Terraneo'nun kararıyla takımdan gönderilen 39 yaşındaki futbolcunun boşluğu doldurulamadı.

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Fenerbahçe'deki ikinci serüveni iki sezon süren tecrübeli futbolcu 2014-2015 sezonun sonunda bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.

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Belözoğlu burada geçirdiği başarılı sezonların ardından yuvaya dönüş kararı aldı ve bunu başkan Gümüşdağ ile paylaştı.

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Haziran ayında Başakşehir kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile anlaştı.

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38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Milli Takım'ın Fransa maçının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

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Bu flaş gelişmeyi Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da doğruladı. Gümüşdağ da "Emre futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor" dedi.

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Belözoğlu'nun 1 yıl Fenerbahçe'de oynadıktan sonra futbol hayatını noktalayıp sarı lacivertli kulüpte görev alması bekleniyor.

10/16EMRE İLE BİRLİKTE GELİYOR İDDİASI

EMRE İLE BİRLİKTE GELİYOR İDDİASI

Fenerbahçe'de sürprizler Emre Belözoğlu ile sınırlı değil...

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Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre Ersun Yanal'la yollarını ayırıp Abdullah Avcı'yı teknik adamlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basan Sarı- Lacivertli yönetim mutlu sona yaklaşıyor.

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Bu gelişme Abdullah Avcı'nın Sarı- Lacivertli takıma gelme ihtimalini de artırdı. Öte yandan tecrübeli hocanın dün Beşiktaş'la görüştüğü ve yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği ifade ediliyor.

13/16YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK

YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK

Avcı birkaç gün içinde Fenerbahçe ile yeni bir görüşme yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Öte yandan yönetim Edin Visca transferi için de çaba harcıyor..

14/16GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ

GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı konusundaki haberleri de yorumladı. Gümüşdağ, "Hocamız gitmek isterse cuma gününden (yarın) sonra otururuz konuşuruz" dedi.

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Emre Belözoğlu bir dönem Serie A'da Inter forması giymişti...

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