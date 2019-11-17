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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17 Kasım 2019 - 12:19,

Eljif Elmas'ı İtalya'da zor günler bekliyor! Napoli'nin flaş kararı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ı zor günler bekliyor...

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Serie A takımlarından Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı İtalya'da zor günler bekliyor...

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Milli maç arasında Makedonya'da kulübü Napoli'den izinsiz röportaj veren Eljif, ağır bir ceza ile karşı karşıya.

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Napoli, ''Eljif Elmas'ın kulübün izni olmadan basına konuştuğu doğrulandı. Bu nedenle Napoli yaptırım yapma hakkına sahiptir.'' açıklamasında bulundu.

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İtalyan ekibinin, 'disiplinsiz davranış' nedeniyle genç futbolcuya ağır cezalar vermesi gündemde.

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İtalyan basını, Eljif'in yaptığı bu hareketin Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in sabrını taşıran son damla olduğunu belirtti.

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Tuttosport'un haberine göre Aurelio De Laurentiis, kulüp avukatını göreve çağırdı.

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Takımda son dönemlerde yaşanan disiplinsizlikten şikayetçi olan başkan, futbolculara maaş kesme cezası uygulayacak.

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Bu yasağın ilk sıralarında da sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas yer alıyor...

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İtalyanların haberine göre Aurelio De Laurentiis, ceza kapsamında futbolcuların maaşlarını en az %25 kesecek.

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Bu rakamın %50'ye kadar bulması gündemde...

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Takımda ilk 11'e girmekte de zorlanan Eljif Elmas'ın böyle bir ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, onu zor günlerin beklediğini gösteriyor.

12Eljif Elmas neler söylemişti

Eljif Elmas neler söylemişti?

Eljif Elmas, Makedonya'nın Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde şöyle konuşmuştu;

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İtalya Serie A'nın seviyesi Türkiye Süper Lig'in çok üzerinde. İtalya daha çok taktiğe bağlı ve defansif oynanıyor. Türkiye'de ise daha çok hücum futbolu oynanıyor.

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Fenerbahçe'de daha çok zorlanmıştım. Burası bana daha uygun. İtalya benim için çok önemli bir adım oldu.

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Juventus şu an zirvede ve çok güçlü bir kadroya sahipler. İtalya Ligi'ni kazanabilirler. Ancak Inter, Napoli ve Roma bir birçok güçlü takım var. Bu yüzden şu an kimin şampiyon olacağını söylemek zor.

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20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Napoli formasıyla 10 maça çıktı, gol veya asist katkısı yapmadı.

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