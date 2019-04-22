Ekranlara yansımayan anlar! Maç sonu tribüne gitti ve...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maçta ve maç sonunda dikkat çeken olaylar vardı! İşte detaylar...
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Mücadelede en çok stresi yaşayan isimlerin başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geliyordu.
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Kenardan sürekli oyuncularına taktik veren deneyimli teknik adam 90 dakika neredeyse hiç kulübede oturmadı.
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Alanyaspor golü 57. dakikada geldikten sonra Yanal için de stres kat sayısı doruğa çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının stresi fotoğraflara böyle yansıdı.
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Alanyaspor'da kaleci Haydar, Valbuena kurtarışı ile maçın kırılma anını yarattı. Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Efecan Karaca ise golüyle 3 puanı getirdi. İkili maç sonunda taraftarlarını böyle selamladı.
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Gözler ise Fenerbahçe'ye sezon sonunda dönmek için can atan Ozan Tufan'daydı. Genç futbolcu sevincinde abartıya kaçmadı...
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Tünele girmeden önce soluğu sarı-lacivertli tribünlerde alan Ozan Tufan, taraftarları böyle selamladı.
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Ozan Tufan foto muhabirimiz Süleyman Arat'a da, sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği günü iple çektiğini dile getirdi.
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Ozan Tufan, "Seneye ben de döndüğümde, Ersun hocayla birlikte daha güçlü bir ekiple geleceğimizi düşünüyorum." dedi.