Dünya devleri Monchi'nin peşinde!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaptığı transferlerle İtalya Serie A devi Roma'yı tekrar şahlandıran sportif direktör Monchi, dünya devlerini peşine taktı.
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İşte detaylar...
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Yaptığı icraatlarla adını kısa sürede Avrupa futboluna duyuran İspanyol yöneticinin, yakın zamanda Roma'dan ayrılması bekleniyor.
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Monchi ile Roma taraftarlarının arasındaki ilişkinni koptuğu ve bu yüzden onun kulüpten ayrılacağı konuşuluyor.
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Radja Nainggolan ve Alisson Becker gibi yıldız isimlerin satılması taraftarca hoş karşılanmamış ve bu olayda fatura Monchi'ye kesilmişti.
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Monchi'yi göreve getirmek isteyen kulüplerin başında ise İngiltere Premier Lig devi Arsenal geliyor.
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Öte yandan Monchi ile ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. Paris Saint Germain ve Sevilla da onu futbolun başına getirmek niyetinde. Corriere dello Sport'un haberine göre Monchi, ülkesinin takımlarından Sevilla'da başkanlık görevini de üstlenebilir.
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GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR
Cengiz Ünder'i Başakşehir'den 13,4 milyon Euro'ya transfer eden Monchi, Roma takımını adeta baştan yarattı.
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Monchi, Roma'daki ilk senesinde Cengiz Ünder'i transfer ederken Rick Karsdorp, Federico Fazio, Aleksandr Kolarov, Patrick Shick, Defrel, Robin Olsen ve Javier Pastore gibi isimlere 200 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödendi.
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İddialara göre yaz transfer sezonunda Arsenal'dan Cengiz Ünder için gelen 50 milyon Euro'luk teklif reddedildi.
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Form grafiğini sürekli artıran milli yıldız, Monchi'nin radikal hamlesi sayesinde Roma'nın göz bebeği oldu.
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Cengiz Ünder, bu sezon Roma'nın deplasmanda Inter ile 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir gol kaydetmişti... (VİDEO)