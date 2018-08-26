Dilmen bombaladı: "Diğerleri Pele de o mu kazma?"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisi sonrasında yorumlarda bulundu. Dilmen, takımın formunun yanı sıra yeni transferleri de eleştirildi. İşte dilmenin sözleri...
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"Michael Frey kapalı kutu bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin aldığı her oyuncu kapalı kutu. Ekonomik olarak böyle gerekiyorsa, tamam. Reyes planlamada yokmuş, Marco yokmuş... Bu oyuncuların 6 ay oynamama durumu var."
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"Aykut Kocaman ve Cocu'nun kullanmadığı bir Valbuena var. Niye gitsin 3,5 milyon euro alan oyuncu. Bir de Soldado var, kulübede bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Elden oyuncu çıkarmak zor, yüksek ücret ödeniyor."
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Valbeuna kolay bir oyuncu değildir. Haklıyımış Aykut hoca denilebilir. Hepsi Pele de Valbuena da mı kazma? Dirar, Ayew, iyi niyetiylşe mücadele ediyor. Eljif 20 yaşında bu yükü kaldıramaz. Hiç olmazsa kaybedeceksek Valbuena ile kaybedelim denmeli. Isla'yı görüyorsun, bu sezon iyi bitirmiş Şener var... Cocu'yu eleştirebileceğim noktalar bunlar. 3 haftada 6 puan geriye düşmek demoralize eder. Benden bir öneri. 2 tane milletin 'aaaa' diyeceği bir oyuncu lazım. Fabian'a filan kimse bunu demez. Comolli - teknik direktör ilişkisinde sıkıntı var. Hoca da dağıldı. Maç kadrosunu kimse tahmin edemez haftaya.
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"Fenerbahçe'de alınan oyunculara bakarsak; Reyes, bonservisi elinde, Frankfurt Fabian'da kiralama için ücret almadı. Bu çok önemli bir avantaj, kasada para duruyor." "Fabian'ı falan biraz izledim. Valbuena'nın, boyu da aynı zaten, böyle bıdı bıdı topa falan vuran bir oyuncu. Cocu 4-3-3 diyorsa, ona göre bir oyuncu değil. Hoca da bunu biliyor ve tek ön liberolu oynamaya takımı itiyor."
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"Fenerbahçe'de skor alabilecek oyuncular kenarda. İlk 11'ler, muhtemel 11'ler için birkaç hafta daha geçecek. Reyes ve Fabian da gelecek hafta 11'de olacak gibi durmuyor." "Hocanın taktiksel anlamdaki talebine bu kadro maksimumunu verdi aslında. Babel'in 34 maçlık performansını biliriz. Tam Alper'e sallayacakken gol atıyor. Dirar çok iyi oynuyor derken bir anda hata yapabilir. Alper forvet arkası gibi oynadığı için kayboluyor."
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"Cocu gibi kazanmayı bilen hocalara ihtiyacımız vardı" Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, yeni sezon için Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...Josef de Souza da gidince, hoca sistemde değişikliğe gitti ve 4-1-4-1'e döndü. Marco Fabian gelince, Giuliano'nun yerine bir oyuncu alınmış oldu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadeleyi ve yeni transferler Diego Reyes ile Michael Frey ve anlaşmaya varılan Marco Fabian'ı değerlendirdi. Diego Reyes'in bonservisine Fenerbahçe ortak olmuş. Marco Fabian 1 yıllık kiralık gelmiş bildiğim kadarıyla.
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Ali beyin büyük kredisi var. Bu işleri uzun vadede toparlayacağını düşünüyorum. Sportif direktörü hiç çalışmammış. Transferin Suudi Arabistan'da biterken oyuncu satıyorsun. Bunun araştırılması lazım. Alper ile, Dirar ie şu anki Ayew ile rekabet etsen ne olur. Burası Fenerbahçe. İndiği zaman oynayacak oyuncu. İskeleti koruyup, problemli oyuncuları gönderip yeni oyuncularla oynanması lazımdı.