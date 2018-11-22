Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev maçı kazanacak takımı açıkladı! 'Pazar akşamı Trabzon'da...'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kimi favori gördüğünü açıklarken, çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İşte Ahmet Çakar'ın dev maçla ilgili görüşleri...
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- Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması bu sefer iki takım için de kelimenin tam anlamıyla 'tamam ya da devam maçı' olacak. Yenilen çok şey kaybeder. Bir tek beraberlik belki de iki takımın da nefes almasını sağlar.
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- Trabzonspor-Fenerbahçe maçları tarihi rekabet ve 3 Temmuz sürecinden sonra çok zor hale geldi. Son yıllara baktığımızda bazı maçlar yarım kaldı.
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- Hakemler hep zorlandı. Ama bu kez hakem için çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum.
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- Ben bu karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor'un çok avantajlı ve kazanmaya çok yakın taraf olduğunu düşünüyorum.
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- Zira Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi şey, takım savunması. Ofansif katkı ya da hücum zenginliği konusunda ciddi eksikleri var. (Sabah)
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"Fenerbahçe'yi çok seviyorum"
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli takımı çok sevdiğini söyleyerek, son maçta yaşanan protestolar için, "Taraftarın tepkisinden dolayı üzüldüm. Bunu saklayamam" dedi.