Dev derbiyi kim kazanır! Mehmet Demirkol...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demikrol, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Demirkol'un açıklamalarından satır başları:
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Fenerbahçe - Galatasaray maçları Türkiye'nin niye bir numaralı maçlarıdır? Çünkü ikisi de temel büyük krizlerde olsa bile acayip bir seyirlik çıkabilir ortaya. Çünkü psikolojisi çok farklı bir oyun. Ben net olarak beşli bir savunma ile çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. 5-4-1. Fenerbahçe daha dar alanda oyun merkezini daha geride kuracaktır. Koeman temel değişiklikler yapacaktır. Yapmak zorunda! Çünkü o kadar uzun boylu kabul edersen Galatasaray'ı, Onyekuru, Rodrigues filan oraları fıldır fıldır giderler gelirler. Uçurtma çünkü. Ve gidip geldikleri zaman sen onları iterek, çekerek tekmeleyerek durdurursun. İki takım içinde böyle bir risk var.
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Becerisinden dolayı değil ama enerjisinden dolayı Frey oynayabilir. Tabii Soldado Soldado'dur. Aynı dükkanda olmaz Soldado ile Frey. Soldado'da oynadığı son maçlarda vurduğu top gitmiyor. Öyle bir problem var. O yüzden daha enerjik bir takım için Frey tercih edilebilir. En azından uğraşan bir adam var, pozitif bir şekilde uğraşıyor. Yetenek düşük ama pozitif adam ama sonuna kadar uğraşıyor.
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Temel bir değişiklikte yapabilir. Ne kadar yapar bilmiyorum ama. Cocu, Benzia ceza sahası içine girmiyor diyordu. Hakkaten de öyle. O şimdi bekleniyor. 4-4-1-1 oynanacaksa, ya da 5-3-1-1 oynayacaksan bunu mecburen istersin. Alex gibi oynaması lazım. Alex kadar oynaması lazım demiyorum. Onun gibi oynaması lazım. Oralara destek santrfor olarak girmesi lazım. Talisca gibi mesela. Çok denenmedi şu ana kadar orada ama Valbuena yapabilir mi o işi? Yani kaptır kaptıracaksan... Ya da arkada oyun kuran oyuncu Benzi önünde Valbuena olabilir mi? Ya da Ayew yerine Benzia orta sahada.
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Galatasaray oyun kurulumunda büyük zorluklar çekebilirler. Nagatomo ve Fernando Galatasaray'ın oyun kurulumunda neredeyse önemli iki adam. Ama Fenerbahçe önde basmayacağı için muhtemelen normalde olacağı kadar sorun yaşanmaz Fenerbahçe daha dengeli oynayacaktır.
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Sinan mı Onyekuru mu?
Sinan'ın kale önü performansına göre Onyekuru daha mantıklı duruyor. Sinan beklentilerin altında kaldı. Galatasaray açısından orta saha üçlüsünün vereceği kararlar belli olacaktır. Orta üçlünün oyunu Galatasaray'ın ne yapacağını belirleyecek. Donk ve Ndiaye'de karta yakın oyuncular ama. Bence Ozan ve Serdar oynar göbekte. Ama Ozan'ı şimdi dışarda bırakmak hem de Ozan'ı kamuoyuna yanlış bir mesaj olabilir yani. Tabii bunu Ozan'la konuşursun. Fatih hoca kalibresindeki bir hoca ikna edebilir. Ama penaltıdan dolayı mı bırakıyor akıllarda kalabilir.
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Ozan savunmanın lideri olabilir mi?
Bence Nagatomo savunmanın lideri. Yüksek zekası var ve oyun bilgisi çok yüksek. Schalke maçında onun yerinde başka bir oyuncu olsa perişan olurdu. Schalke büyük bir üstünlük sağladı o kanattan Galatasaray'a ama yine de ayakta kaldı Nagatomo.
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Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna kondisyon yetmez. Fenerbahçe bu oyunu oynaması için 130 km koşması lazım. Fenerbahçe'yi koşturmayan yok çünkü herkes koşturuyor. Bence hiç önemli değil. Ha Cocu ha Koeman. Başarılı olma ihtimalleri aynı. Çokta birbirinden farklı değiller. Bu ikinci takım ikinci kulüp olabilir ya da kadroyu yenilediğin ikinci takım olabilir. Yani biz daha sonra Cocu'yu İngiltere'de Southampton ile de uçarken de görebiliriz. Böyle bir ihtimaller var düşük ama var. Fenerbahçe'de kontrayı kim yapacak? Valbuena'nın öyle uzun koşusu yok. Benzia ile Hasan Ali'ye düşüyor iş. Belli bir bölümde Isla'ya düşüyor iş. Alper'de olabilir. Daha dinamik oyuncular. Frey'de boğuşabilir ön tarafta. En son yorulan o oluyor. Soldado'nun pasından yararlanabilirsin. O anlamda zeki bir oyuncu ama golcülüğü törpülenmiş. Fenerbahçe'nin gole çevirme yüzdesi, net pozisyonu gole çevirme yüzdesi 15.4 ve ligin 18'incisi.