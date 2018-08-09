Comolli'ye ayrılık tehdidi! Giuliano depremi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Buna göre sambacının menajerlik şirketi Eurostar firmasından bir menajer Benfica maçını izlemek için Lizbon'a gitti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Burada Comolli'yle bir araya gelen menajer, Türk basınında yer alan "Cocu, Giuliano'yu istemiyor" haberlerini sorguladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Giuliano'nun menajeri, 'Cocu istemiyor' iddiaları sonrası Comolli ile görüştü; "Beğenmiyorsanız Beşiktaş ya da G.Saray'a götürüm" dedi
Fotoğraflar: Arşiv
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Comollı'ye, "Eğer istemiyorsanız, kendisini Boğaz'ın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu" mesajı verdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Daha bir hafta önce Gremio'ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör ise Giuliano'dan çok memnun olduklarını dile getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Hazırlık maçlarında iyi performans sergileyen Giuliano, Benfica maçında adeta yokları oynadı. Sambacı, sahadaki en kötü isim olarak göze çarptı. Yaptığı top kayıpları ve pas hatalarıyla dikkat çeken Giuliano, Fenerbahçeli taraftarları da çileden çıkardı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu kötü performansa rağmen Brezilyalı yıldızın 90 dakika sahada kalması da dikkat çeken bir diğer detaydı. (A Spor)
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Ali Koç'un ise yaşananlar dahilinde iddia edilen olayların büyümesi durumunda Comolli ile bir araya gelmesi sorunu çözmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Shaqiri harika kesti, Sturridge rahat bitirdi! Anfield Road'ta oynanan hazırlık maçında Liverpool Torino'yu 3-1 yendi. Maçın birbirinden güzel gollerini izlemek için videoya tıklayınız...