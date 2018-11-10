Comolli fena yakalandı! F.Bahçe'de herkes onu konuşuyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe’nin Anderlecht’i konuk ettiği ve 2-0 kazandığı maçın 82’nci dakikasında ortaya çıkan fotoğraf gündem oldu. Bu fotoğraf aslında Fenerbahçe’de sezon başından beri yaşananların da resmiydi.
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Bu dakikada 1 gol, 1 asistle gecenin yıldızı olan Mathieu Valbuena, yerini İsmail Köybaşı’na bıraktı. Teknik Direktör Koeman Galatasaray ve Anderlecht maçının kahramanını tribünlere alkışlatmak istiyordu. Dolayısıyla herkes ayağa kalktı.
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Sadece taraftarlar değil locadan maçı izleyen Başkan Ali Koç ve tüm yönetim de ayaktaydı. Herkes çılgınca Valbuena’yı alkışlıyordu. Ancak bir kişi bu kutlamaların dışında kalmayı tercih etti.
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O kişi de sezon başında tek yetkili olarak takımın başına Sportif Direktör sıfatıyla getirilen Comolli’den başkası değildi. Peki Comolli neden bu kutlamaya katılmadı. Bu konuda kulislerde birçok iddia konuşuluyor. Bunlardan en ilginç olanları ise şu şekilde:
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Phillip Cocu’nun ayrılmasından sonra Comolli’nin bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptığı ancak Başkan Ali Koç’un bunları onaylamayıp, Koeman’la bir süre yola devam etme kararı alması. Comolli kendi yol haritasının dışına çıkan bu uygulamadan ve bu uygulamanın verdiği iyi sonuçlardan rahatsız.
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Diğer bir iddia ise yönetimin, ‘Yardımcı olsun’ diye Samandıra’ya atadığı yönetici Selahattin Baki’nin varlığından duyduğu rahatsızlık. Comolli, artık başarısız olduğu ve sonunun yaklaştığı endişesi taşıyor. Bir diğeri de Valbuena.
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Comolli ve Phillip Cocu’nun yönetimde yüzde yüz etkin olduğu dönemde kadroya alınmayan Fransız oyuncunun gösterdiği performans onu mutlu etmiyor. Çünkü bu durum onun takımı yönetme konusunda yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bunu kabullenemiyor.
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İşte Fenerbahçe kulübünde ve kulislerde şimdi bu fotoğraf karesi konuşuluyor, tartışılıyor. (Akşam)