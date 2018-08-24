Cocu'dan flaş karar! Ozan Tufan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin Josef de Souza'yı Al Ahli'ye satmasının ardından ön liberoda yaşanacak boşluğu doldurmanın planlarını yapan teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkarılan Ozan Tufan'a sarıldı...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'nin Josef de Souza'yı Al Ahli'ye satmasının ardından ön liberoda yaşanacak boşluğu doldurmanın planlarını yapan teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkarılan Ozan Tufan'a sarıldı...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Hollandalı teknik adamın genç orta saha ile ilgili bol bol bilgi topladığı, eski maçlarını izlediği öğrenildi. Ozan ile bire bir görüşmeler de yapan Cocu'nun "Seninle ilgili çok bilgiye sahibim..."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Zaten idmanlarda da futbol stilini biliyorum. Ancak disiplinsiz davranışların nedeniyle bu noktaya kadar gelmişsin. Şimdi artık toparlanma zamanı... Özellikle senin böyle bir fırsata ihtiyacın var. Eline geçen bu fırsatı iyi değerlendir ve bu takımın oyuncusu olduğunu herkese göster."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Kötü günleri geride bırak ve yeni bir sayfa aç. Başarılı ve faydalı olmak için çok iyi çalış ve formayı al. Orta sahada Josef'in boşluğunu sen doldur" dediği öğrenildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan'ın da hocasına; "Artık her şeyin farkındayım. Dediğiniz gibi kötü günler geride kaldı. Bana güvenenleri utandırmayacağım. Çıkıp en iyi şekilde topumu oynayacağım. Elime geçen fırsatı iyi değerlendireceğim" sözünü verdiği belirtildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Gündemde hangi isimler var? Josef'in yerine orta sahaya düşünülen isim kim? Ozan Tufan ile yapılan görüşmenin detayları neler? Fenerbahçe'nin transfer gündemini muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...