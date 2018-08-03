Cocu son kez uyardı! Valbuena...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cocu'nun kısa sürede felsefesini aşıladığı Kanarya, özel maçlardaki oyunuyla beğenildi. Alper, İsla, Eljif Elmas başta olmak üzere birçok ismin formunu yukarılara çekmesi sevindirdi.
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Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle birlikte takımın ivmesini yukarı doğru çevirdiği de gözlendi. Fenerbahçeli oyuncular sezon öncesi kamp dönemini çok iyi geçirirken bunu hazırlık maçlarında da oynadıkları futbolla ispat ettiler. Cocu'nun Fener'i özellikle as takımın sahada olduğu anlarda rakiplerini kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. 2018-19 sezonu öncesi camianın morali de iyice yükseldi.
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Fenerbahçe, oynadığı futbol ve yeni taktikleriyle 'en hazır takım' görüntüsü çizerken camia da Benfica maçına büyük umutlarla bakıyor. Sarı-lacivertliler güçlü rakiplerini eleyip Şampiyonlar Ligi rüyasını kovalayacaklarını düşünüyor. Alper Potuk, Eljif Elmas ve Mauricio İsla başta olmak üzere birçok oyuncunun geçmiş dönem performansının kısa sürede üzerine koyması da "Cocu'nun eseri" olarak yorumlanıyor.
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Kanarya'nın Cagliari ile oynadığı mücadelede ağrıları olan Mehmet Topal riske edilmemişti. Teknik direktör Phillip Cocu oyuncusunu Benfica karşılaşmasına saklamıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Portekiz ekibine karşı forma giyebileceği kaydedildi. Fenerbahçe'de Josef de Souza geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Benfica'ya karşı yok. Cocu orta sahada Eljis Elmas'ın yanında Topal'a şans tanıyacak.
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Kanarya'da yeni sezon öncesi gözle görülür tek problem olarak Mathieu Valbuena'nın top kayıpları dikkat çekiyor. Teknik direktör Phillip Cocu da Fransız futbolcunun daha basit oynamasını istiyor. Hollandalı çalıştırıcı, 33 yaşındaki tecrübeli yıldızdan bu konuda daha dikkatli olmasını ve topun kıymetini bilmesini istedi.
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Valbuena'nın yetersiz görülen performansı üzerine yeni transfer Andre Ayew alıştığı sol kanada geçebilir. Cagliari maçında sağ kanatta oynayan Ganalı yıldız alışık olduğu sol tarafa dönebilir. Ayew kariyerinde en çok sol önde oynadı. (A Spor)
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...