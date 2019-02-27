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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27 Şubat 2019 - 19:27,

Çılgına döndü! Dördüncü golün ardından hakeme...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, dördüncü golün ardından adeta çılgına döndü...

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İşte detaylar...

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Cimbom, rövanş maçına da etkili başladı ve 2-0 öne geçti.

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Maçı bırakmayan Hatayspor, arka arkaya bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve tur için umutlandı. 

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Yarı finale yükselmesi için gol yemeden iki gol daha bulması gereken Hatay takımı, 85. dakikada tartışmalı bir kararla golü buldu ve skoru 4-2 yaptı. 

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İşte tüm tartışmalar bu golün ardından başladı.

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Hatayspor, futbol sahalarında az rastlanacak bir golle farkı ikiye çıkardı. 

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Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti.

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Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğuna hükmetti.

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Terim çok öfkelendi

G.Saray'da Fatih Terim ve yardımcıları, bu karara çok sinirlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemine yoğun itirazda bulundu.

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Yardımcı antrenör Hasan Şaş, dördüncü hakem Atilla Karaoğlan'ın üzerine yürüdü.

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Çok öfkelendiği görülen Fatih Terim'in ise dördüncü hakeme sert bir şekilde itiraz ettiği görüldü. 

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Karar değişmezken, mücadele 4-2 Hatayspor üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçın avantajlı skoruyla Galatasaray, yarı finale adını yazdırdı.

İşte o anlar...

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