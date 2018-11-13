Canlı yayında açıkladı! İstifa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için flaş bir iddia geldi...
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Ünlü gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirirken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Teknik Direktör Şenol GÜneş için çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte Altaylı'nın açıklamaları...
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- Son üç senedir Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiler, gerilimsiz, kavga dönüş olmadan geçiyordu biz de memnunduk. Fenerbahçe bu sezon başından beri umduğunun çok gerisinde bir futbol oynuyor ve düşme hattının hemen üzerindeydi. Böyle sıkıntılı Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde hocasını kovdu. Maçtan önce bu kovulmanın Fenerbahçe'nin işe yarayacağını söylemiştim. Kocaman ve Cocu faciasından kurtulduktan sonra Fenerbahçe başka bir takıma evrildi.
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- Müthiş oynamıyorlar tabii ama değiştiler. Elinde Valbuena varsa oynatmayan teknik direktör, teknik direktör değildir. Nitekim Koeman'ın yönetiminde Valbuena oynuyor. Valbuena oynadığı 3 maçın 3'ünde neredeyse tek başına sırtladı, 6 golün tamamına katkısı var. Bunu oynatmayan teknik direktörlerin aynaya bakması lazım. Bana sorarsan Aykut Kocaman da Cocu da teknik direktör değil!
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- Fenerbahçe, Galatasaray karşısında gerilim yaratarak daha başarılı olduğunu fark etti ve maç öncesinde de maç sırasında da gerginlik yaratıldı. Ben Fenerbahçe'yi suçlamak için söylemiyorum, bir takımın kazanma taktikleri arasında gerilim de olabilir, mesele, gerilim tuzağına düşmemektir.
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- Terim'in söylediği bazı şeylere katılmak, bazılarına da katılmamak elde değil. Başka camianın başkanına doğrudan doğruya hedef alan açıklama yapmak çok yakışık alan şeyler değil. Kötü bir şey söylemedi ama teknik direktörlerin muhatapları, rakip kulübün başkanı değildir. Fatih Terim'in bence bunu söylememesi gerekirdi ama Semih Özsoy'un bir hadsizlik problemi var gibi duruyor.
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- Koeman'ın iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe yöneticisi olsam bu adamla devam ederim. Takımdan maksimum verimi alıyor. Takımda iki tane sözde teknik direktör yani Aykut ile Cocu'nun yapamadığını yapıyor mu? İki tane teknik direktör kılıklı ama hoca olmayan adam tarafından taca atılan önemli bir oyuncuyu devreye alıyor mu? Fatih Terim'e bir gün soruyorlar 'Türkiye'den bir oyuncuyu transfer etmek istesen kim olur?' o da Valbuena cevabını veriyor. Kendisinden duymadım ama tanıdıklardan duydum. Bakarsın Koeman'dan Fenerbahçe'ye şahane bir hoca çıkabilir.
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- Şenol Güneş geçen seneden beri mutsuz. Geçen seneden beri bu evliliğin bittiğini söylüyorum. Bittiyse bitmiştir. Başkan ve teknik direktör geçen seneden beri didişiyor. Yardımcısı kovuluyor, başkası alınıyor, Şenol Güneş'in istediği yardımcı tesise alınmıyor falan... Buradan başarılı bir sonuç çıkmaz. Zaten Beşiktaş'ta Avrupa'dan gelir olmadığı için çok ciddi mali problemler var, diğer kulüpler gibi.
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- Bu sene Avrupa olmadığı için gelirlerde sıkıntı daha fazla. Orman bir yandan bunlarla meşgul. 4 sene bu kadar başarılı gitmesine rağmen bir takım omurgası oluşturulmuyor, santrfor yok ve giderek yaşlanan bir takım var. Teknik direktörün kendisi ifade ettiği gibi onunla yönetim arasındaki sorunlar arasından kaynaklanan sorunlar var, bunlar da takıma yansıyor. Kadrosu, Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den daha iyi. Buna rağmen istenen oyun oynanmıyorsa ortada bir sıkıntı vardır.
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- Ağır bir sıkıntı var, burada hocanın da yönetimin de hatası var. Yönetim de yeni görev aldığı ve genel kurulun onayını aldığı için değişmesi gereken teknik direktördür. Negredo Beşiktaş'ta oynamaz mıydı? Şenol Güneş'in de hataları var. Valbuena'nın oynatılmaması gibi hatadır! Şenol Güneş 'Hata benim' dediğinde daha önce istifanın geldiğini gördük, muhtemelen yine öyle olacak. Belki sezon sonu bitebilir. (Habertürk)
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Nefesleri kesen derbide kazanan Manchester City oldu!
Premier Lig'de Pep Guardiola ve Jose Mourinho'nun takımlarını karşı karşıya getiren maçta, gülen taraf Manchester City oldu. İşte Premier Lig'de haftaya damga vuran derbi maçın harika golleri...