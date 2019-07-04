Büyük sürpriz! Başakşehir'den ayrıldı, F.Bahçe'ye geliyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Büyük sürpriz! Başakşehir'den ayrıldı, F.Bahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
Medipol Başakşehir'den eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu 1 yıllık olarak kadrosuna katan Kanarya, ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Turuncu-lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı.
2/15
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma içine giren sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
3/15
Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.
4/15
Eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.
5/15
İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
6/15
Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Rusya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
7/15
Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonun 2.yarısında Başakşehir forması giyen ve sezonun bitmesi ile ayrılan 32 yaşındaki Fedor Kudryashov'un peşinde olduğu kaydedildi.
8/15
Rusya'da Torpedo kulübünün tesislerinde çalışmalarını sürdüren defans oyuncusu ile Zenit ve Süper Lig'den ilgilenen başta takımların da olduğu belirtildi.
9/15
Tecrübeli oyuncunun kararını kısa sürede vereceği kaydedildi.
10/15
Sol bek ve sol stoper olarak oynayabilen Kudryashov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Başakşehir kalmamı istedi ancak oynama garantisi vermediği için ayrıldım'' ifadelerini kullandı.
11/15
Kudrayshov geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.
12/15
CLICHY İLE REKABET ZOR!
Kudrayshov, sezon sonunda takımdan ayrıldıktan sonra Rus basınına verdiği röportajda, "Belli sayıda maç oynaması halinde sözleşmesinin uzayacağını fakat sadece 8 maça çıktığını, ayrıca takımda Clichy ile rekabet etmesinin zor olduğunu" söylemişti.