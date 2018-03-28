Ayrılık depremi... Büyük şok! Sezon sonu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig'de oynayan ve sezon sonunda yüksek fiyatlara transfer olması olası yıldız futbolcuları sizin için derledik...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İşte o isimler ve transfer ihtimalleri...
Fotoğraflar: Arşiv
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EDIN VISCA
Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca, Süper Lig'de yine asist krallığının zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 Milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde Bosnalı yıldızın ayrılığı gerçekleşebilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı özellikle İngiliz takımları ile anılıyor. Bir sürpriz yapıp Beşiktaş'a veda edebilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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JOSEF DE SOUZA
WBA'nın adeta kapısından dönen Josef de Souza, Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 Milyon Euro'luk bonservis bedeli önündeki engel olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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SOFIANE FEGHOULI
Galatasaray'da olası transfer kısıtlaması durumunda Sofiane Feghouli'nin rotası değişebilir. 7-10 Milyon Euro'luk transfer potansiyeli bulunan Cezayirli oyuncu, Galatasaray'ın en büyük kozlarınında bri olarak görünüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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OKAY YOKUŞLU
Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli yıldızı Okay Yokuşlu, Alman ekiplerinin radarında ve sürekli izleniyor. WBA'dan resmi teklif aldı. 10 Milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesi durumunda Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun ayrılmasına izin verebilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
Abdülkadir Ömür'ün talipleri her geçen gün artıyor. Devre arasında birçok menajerin, "İsteyen çok takım var, yetki verin işi bitirelim" tekliflerini elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetimin, yaz aylarında masada bir hayli terlemesi bekleniyor. Düşünülen ücret ise 25 Milyon Euro...
Fotoğraflar: Arşiv
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YUSUF YAZICI
Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı uzun süredir takip ediliyor. Mukavelesi 2022'ye kadar uzatılan Yusuf'un yıllık ücreti 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. En ciddi taliplerinin Lyon, Monaco ve Porto olduğu iddia ediliyor. Tahmini bonservis 20 Milyon Euro...
Fotoğraflar: Arşiv
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YOUNES BELHANDA
Sneijder'in ardından gelen 10 numara yükünü pek de kaldıramayan Belhanda, Dünya Kupası'nda boy gösterecek. İyi performans sergilemesi durumunda Galatasaray çift haneli bonservis bedeline hayır demeyecektir.
Fotoğraflar: Arşiv
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RYAN BABEL
Beşiktaş'ta futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, Çinlilerin gözdesi oldu. 14 milyonluk resmi teklifi geri çeviren Babel sezon sonunda görüşme kararı almıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yılda 2.1 Milyon Euro garanti ücret ve puan başı 4 Bin Euro'ya oynuyor...
Fotoğraflar: Arşiv
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NABIL DIRAR
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda kendini gösterecek olan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmadı ve olası bir teklif durumunda gidişine izin verilecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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VAGNER LOVE
Beşiktaş'ın devre arasınra renklerine bağladığı Love'ın yeni rotası olarak Brezilya gösteriliyor. Siyah-beyazlılar bu oyuncuyu takasta kullanabilir. Love olmazsa Negredo'nun gönderilip farklı tipte bir golcünün transferinin de gerçekleşme olasılığı var...
Fotoğraflar: Arşiv
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GARRY RODRIGUES
Galatasaray'da Fatih Terim ile bambaşka bir kimliğe bürünen Garry Rodrigues için özellikle Ada ekiplerinin ilgisi var. Newcastle United'ın 12 Milyon Euro'luk resmi teklifi masanın üzerine koyduğu iddia ediliyor...
Fotoğraflar: Arşiv
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ANDERSON TALISCA
Beşiktaş'ın 21 Milyon Euro'ya bonservisini almak istediği Anderson Talisca için birçok Avrupa devi devrede. Beşiktaş son aşamaya getise dahi burada son sözü Talisca söyleyecek. Brezilyalı yıldızın Türkiye günleri sona erebilir...
Fotoğraflar: Arşiv
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ARDA TURAN
Başakşehir'de beklenen performansı henüz gösteremeyen Arda Turan, gelecek sezonda rotasını farklı bir yere çevirebilir. Başakşehir'in şampiyonluk ve satılma durumu da bunda etken olacak...
Fotoğraflar: Arşiv
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DUSKO TOSIC
Hem sezon başında hem devre arasında Beşiktaş'ın en gözde oyuncuları arasında bulunan Dusko Tosic için 5 Milyon Euro'luk rakamların üzerine çıkılması durumunda Fikret Orman'ın onay vereceği iddia ediliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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BAFETIMBI GOMIS
Galatasaray'da gösterdiği performansla Fransızlar kulüplerinin dikkatini çeken Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Fransızlar tarafından milli takıma alınması yönünde büyük bir istek olan yıldız golcünün sezon sonu gelebilecek cazip tekliflere göre sarı-kırmızılı takıma yüklü miktarda bir para da kazandırarak ayrılabilir...
Fotoğraflar: Arşiv
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TOLGAY ARSLAN
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Tolgay Arslan için, sezon sonunda gelecek yüksek bedelli teklifleri değerlendireceği iddia edildi. Tolgay'ı daha önce Premier Lig, Serie A ve Bundesliga ekiplerinin izlediği de biliniyordu.
Fotoğraflar: Arşiv
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FABRI
Bu sezon gösterdiği başarılı performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken İspanyol kalecinin Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusundaki isteklerinden sonuç alamaması nedeniyle gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor...
Fotoğraflar: Arşiv
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ELIA
Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. Başakşehir'in şampiyon olması durumunda takımda tutulması bekleniyor ancak gelebilecek yüksek bedelli bir teklife de hayır denilmeyecek...
Fotoğraflar: Arşiv
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CASTILLO
Trabzonspor'da forma şansı azalan Kolombiyalı'nın sezon sonunda gelecek teklfileri değerlendireceği iddia ediliyor. Daha önce teknik heyetle sıkıntılar yaşayan ve problemlerini geçici olarak da olsa çözen Castillo, Avrupa Kupaları'na katılınamaması durumunda rotasını yurtdışına çevirebilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bursaspor Tesisleri'nde ilginç bir olay! Yeşil-beyazlı bir futbolcu gece yarısı arabasıyla tesislerin içinde drift yaptı... İzlemek için videoya tıklayınız...