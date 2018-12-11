Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı! Yeni adresi...
Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, adı transfer gündemini meşgul eden Burak Yılmaz için flaş bir açıklamada bulundu.
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Lig'de üç büyüklerin performansını değerlendiren ve Burak Yılmaz'ın da takımını açıklayan Mehmet Demirkol, şunları söyledi...
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- Şu anda ise sadece Fenerbahçeliler korkuyor. Fenerbahçe, tartışmasız ligin en kötü oynayan takımı. Üstünde başka bir forma olsaydı, hepimizin düşme adayıydı. “Karabükspor’da olduğu gibi gelecek sezonun kadrosunu mu kursak?” düşüncesi olabilirdi.
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- Tüm maçları izledim. Hepsinin bir planı var. Fenerbahçe’de organizasyon çökmüş durumda. Ayağa kaldıracak bir şey lazım. Normal şartlarda Ali Koç değil de herhangi birisi olsaydı, yönetim falan kalmamıştı.
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- Comolli, Cocu falan yönetici olsam ve beni dava etse puan tablosuyla giderdim mahkemeye. Oyuncular iki pas yapamıyor. Bu iş, takımı otobüsle yolla cezasıyla çözülecek durumda değil. Slimani’nin falan umurunda mı otobüsle dönmek? Umurunda olsa zaten böyle olmazdı. Bu takım bu kadar oynar denilemez. Çünkü bir şey oynamıyorlar.
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- İnsanlar öyle bir konuşuyor ki sanki Ersun Yanal bir gelecek, asasıyla sahaya vuracak, saha ikiye ayrılacak... Ali Koç'a da aynısını yaptınız. İnsanlar öyle değiştiremez her şeyi."
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- Fenerbahçe ne olursa olsun, hangi şartta sahaya çıkarsa çıksın rakip bir düşünür. Şu anda ise sadece Fenerbahçeliler korkuyor. Fenerbahçe, tartışmasız ligin en kötü oynayan takımı. Üstünde başka bir forma olsaydı, hepimizin düşme adayıydı.
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- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor defteri tamamen kapandı. Burak Yılmaz benim edindiğim bilgilere göre Başakşehir'e değil de başka bir takıma daha yakın. Bu işler çok değişiyor. Bana da Beşiktaş gibi geliyor. Burak iyi bir oyuncu, Başakşehir'in çok başka bir forvete çok başka bir isme ihtiyacı var.
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Fransa'da VAR penaltıya ‘Dur’ dedi!
Ligue 1’de Strasbourg ile Caen arasında oynanan maçta, hakem Olivier Thual verdiği penaltı kararını VAR ile iptal etti.