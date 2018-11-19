Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ara transfer yaklaşıyor, her kulüp forvet arıyor. Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Başakşehir’de Abdullah Avcı onun peşinde ama sürpriz bir rakipleri var: Fenerbahçe...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/8
Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ise İstanbul ekiplerinin iştahını kabartıyor. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve sürpriz talip Fenerbahçe’nin Burak transferinde geldiği son nokta...
2/8
Fenerbahçe: Burak Yılmaz tam 10 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönebilir... İstenmeyen adam olarak ayrıldığı Sarı- Lacivertli kulüp, bu kez Kral’ı çok istiyor. Başkan Ali Koç’un performans anlamında çok beğendiği Burak ile ilk temas kuruldu. Aracılar vasıtasıyla yapılan görüşmenin olumlu ilerlediği öğrenildi. Yakın çevresine, “Fenerbahçe neden olmasın?” diyen Burak’a bu denli ihtiyaç duyulmasının sebebi, Slimani ve Soldado’nun formsuzluğu.
3/8
Beşiktaş: Burak-Beşiktaş flörtü kesinlikle yeni değil. Yıldız futbolcu, Çin’den ayrılırken de ciddi şekilde Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. Ancak o günkü şartlarda Kral, Trabzonspor’u tercih etmişti.
4/8
Şenol Güneş, sezon başında takımında istediği Burak’ın alınmamasıyla büyük hayal kırıklığı yaşarken, Başkan Fikret Orman Ocak ayında sözünü tutmayı hedefliyor. Vagner Love-Larin- Mustafa Pektemek üçlüsünden verim alamayan Kara Kartal, Burak için çok ısrarcı.
5/8
Başakşehir: Ekonomik anlamda 3 büyüklerin hepsinden iyi durumda olan Başakşehir, Burak Yılmaz’ı şampiyonluk kozu olarak görüyor. Son yıllarda yaptığı yıldız transferleriyle rakiplerine psikolojik anlamda da üstünlük kurmayı başaran Turuncu- Lacivertliler, bu kez Burak için gözünü kararttı.
6/8
Adebayor’un sakatlıkları nedeniyle Bajic’e sarılan Abdullah Avcı, Burak konusunda yönetime olumlu rapor verdi.
7/8
"Şenol Güneş Burak Yılmaz'ı istiyor!"
Hürriyet yazarı Kenan Başaran, Burak'ın Beşiktaş'In gündeminde olduğunu söyledi...