Olay sözler... 'Robinho oynamadı, kafam karıştı!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe-Sivasspor maçını ve sarı lacivertlilerin galibiyetini masaya yatıran Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ve zirvedeki mücadeleyle ilgili olay sözler sarfetti... İşte, Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İki gündür oynanan maçlara bakıyorum. Küçükler kaçırıyor, büyükler atıyor. Lig de gidiyor. Pazar ligin yüzde 50’si belli olur. Kördüğüm vardır ya hani… Bu kez ipi çektiğinde olduğu gibi bu kördüğüm açılabilir ya da tam kapanabilir. Başakşehir, Galatasaray maçını kazanırsa ligde düğüm çözülüyor. Galatasaray kazanırsa çok bir şey değişmemiş olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir takım iyiyse dışarıda da içeride de aynı olmalı. Gençlerbirliği maçını gördükten sonra… Başakşehir kazanırsa şampiyon olur demiştim. Talisca, Babel, Negredo… Diğer tarafta Gomis… Gomis’i tut işi bitir. Galatasaray’ı neden kolay kitliyorlar? Rodrigues-Gomis’i kitle. Beşiktaş’ı kitleyemiyorsun. Neticeyi dağınık topçulardan almak gerekiyor. Gençlerbirliği maçında pozisyona girmeden maç bitti. Alsan, köprüyü yarılamış olacak. Başakşehir yenerse, Beşiktaş ile Galatasaray çok farklı bir maça çıkmış olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi. Dikkati oraya çektiler, öbür taraftan geldiler. Babel’in pozisyonu gibi. Hemen hemen aynı golü attılar. Aatif, Sivas’ta oynadığı için gole sevinemedi. Hep aynı senaryo. Fenerbahçe bildiğimiz gibi. Göze hoş gelen bir şey yok, ama galip Gelsenkirchen’i ben yersenkirchen diyorum. Fenerbahçe kötü oynasa bile 2-0 olabiliyor. Nasıl oluyor ise…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe buradan nasıl sıyrılır? Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası’na nasıl gittik hatırlayın? Direksiyon bizde değildi. Fenerbahçe için de benzer bir durum var. Herkes Fenerbahçe’ye çalışırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Şimdi direksiyon Başakşehir’in elinde. Onu indirebilirler mi? Galatasaray yanda vites kutusuyla oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başakşehir yenerse, önünü açmış olacak. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanıyla büyük bir fırsatı kaçırdı. Demek ki henüz o kapasitede bir takım değiller. Futbolda gerçekler konuşur. Robinho gibi bir oyuncu dünyada kaç tane var? Bunu neden kullanmadı Samet Aybaba?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman diyelim ki kaldı ve kadroyu değiştirdiler tabancı gibi 6-7 oyuncu geldi aynı şekilde oynatır mı? Ben Aykut Kocaman'ın hangi takımına baksam hiç keyif almıyorum. Fenerbahçe'nin oyunu mesela Beşiktaş kaybederken bile Fenerbahçe'den iyi oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe maçında Robinho gibi bir oyuncuyu oynatmazsan benim kafam karışır. Galip geleceksen, Avrupa'ya gideceksen oynayacaksın. Oyuna girince ne oldu Robinho? Kafam karıştı, anlamadım.