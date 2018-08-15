Mehmet Demirkol: 'Böyle bir saçmalık olmaz!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Bein Sports'un ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Demirkol'un açıklamasından satır başları:
Foto: AJANSLAR
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Bizim ligimizde de Premier Lig'de olduğu gibi sezon başlarken transfer sezonu kapanmalı... Yoksa kötü başlangıçların ardından panik transferleri yapılıyor. Fenerbahçe taraftarının verdiği destek takım için çok önemli... Ali Koç etkisi birçok anlamda çok iyi ama kaçan balık da insanı üzüyor.
Foto: AJANSLAR
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Benfica maçı, bütün sezonun finaliydi. Oysa ligde birinci maça da aynı puanı veriyorlar 34'üncü maça da. Dolayısıyla bu maça tam hazır olmak lazımdı. Bu noktada neden hazırlanamadığını tartışmak lazım. İşe başladınız mı çalışacaksınız. Seyirci maça gelirken yarım para mı veriyor? Hayır. O zaman sizde teknik direktör olarak geldiğiniz andan itibaren tam performans göstereceksiniz.
Foto: AJANSLAR
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Giuliano, zaten net bir orta saha oyuncusu değil ki... Bu adam, daha gole yakın bir oyuncu. Dolayısıyla onun yardımcı santrfor olarak oynaması lazım, orta üçlüyü tamamlaması değil. Bu deplasmanda atılan gol hikayesinin kalkması lazım. Böyle bir saçmalık olmaz. Oyunun bütün heyecanını öldüren bir unsur.
Foto: AJANSLAR
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Giuliano defansif işler yapmaya çalışırken asıl işini unutuyor. Valbuena'nın oyunu bu... İkinci bölgede sürekli topla oynamak istiyor. Bu sebeple kariyerinde zirveyi göremedi.
Foto: AJANSLAR
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Kabus yine değişmedi! Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...