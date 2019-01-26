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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Kaynak: Takvim
26 Ocak 2019 - 09:19,

Bombalar patlıyor! Çifte imza...

Transfer çalışmalarını son gaz devam ettiren Fenerbahçe, Moses'ten sonra orta saha ve forvet transferi çalışmalarında sona yaklaştı.

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Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.

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Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.

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23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.

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Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Brezilya Serie A'da 57 maça çıkan Raphael Veiga 10 gol, 10 asist üretti. Palmeiras ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu büyük olasılıkla kiralanacak.

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TÜRKLER'LE GÖRÜŞÜYOR

Transferde gaza basan Fenerbahçe'nin listesindeki golcü Odion Ighalo için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Rohr şunları kaydetti; Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.

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Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mario Balotelli, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'ya katıldı...

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