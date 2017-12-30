Bir sola, bir orta sahaya... Fener'e iki dünya yıldızı!
Kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Kanarya, yeni transferler yapmak için takımdan iki oyuncuyu gönderecek. Sol beke ve orta sahaya iki dünya starı gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor. Ancak kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Kanarya, bu hedefi yerine getirmek için iki oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yolcular arasında ilk aday Robin Van Persie olarak görünüyor. Hollandalı oyuncunun takıma katkısı konusunda beklentiler geride kalırken, yıldız isme Amerika’dan ya da ülkesinden talip çıkması durumunda gitmesine izin verilecek. Van Persie’nin ayrılması halinde yabancı sayısı 14’e düşecek. Takımda ayrılacak diğer yabancı konusunda ise iki aday ön plana çıkmış durumda.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni’nin başka bir takıma kiralanması gündeme geldi. Fernandao da gönderilecek isimler arasında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kanarya’nın bu sorunu çözmesi durumunda ise sol bek için ön plana çıkan isim Santos’un yıldızı Jean Mota. Sözleşmesi 2022’de bitecek olan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon 25’i ilk 11 olmak üzere toplam 31 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Mota’ya “Come To F.Bahçe” mesajı göndermeye devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kanarya, orta sahaya da PSG’nin yıldız oyuncusu Ben Arfa’yı düşünüyor. F.Bahçe, 30 yaşındaki oyuncuyu sezon başında kadroya dahil etmek için girişimlerde bulunmuştu. Arfa’nın bir kulübe transfer olma konusunda Fransız ekibinin bu sefer kolaylık sağlayacağı da öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız yıldızın sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, bu transferi sponsorlukla çözmeyi planlıyor. Sezonun ikinci yarısı itibari ile oynayabilecek statüye yükselecek olan Eljif Elmas ise takımda tutulacak. (Akşam)